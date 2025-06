El Gobierno tacha de "disparate" y "delirio" la petición del juez Peinado al Supremo de imputar a Bolaños

El juez Juan Carlos Peinado ha elevado exposición razonada al Tribunal Supremo para imputar a Félix Bolaños por la contratación de la secretaria de Begoña Gómez. En Moncloa, entretanto, califican esta decisión de "delirio" y "auténtico disparate", no solo por los dos delitos que le atribuye -malversación y falso testimonio-, sino también porque incluso plantee la posibilidad de hacer un registro en el Palacio de La Moncloa.

Dicen en el Gobierno que están tranquilos porque en todo momento el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha actuado de forma correcta e "impecable" y que va a ocurrir como en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado ya por revelación de secretos. Al final, dicen, "se sabrá toda la verdad".

Feijóo dice que "llueve sobre mojado"

Por su parte, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha evitado valorar en un primer momento esta decisión de Peinado al ser preguntado por la prensa, aunque ha aseverado que "llueve sobre mojado" y que "el Gobierno de España tiene demasiados problemas judiciales como para apuntar uno más", en plena tormenta por la trama de Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

"No me gusta hacer una valoración sobre cuestiones tan graves como cuando no tengo información. Sé que hay un auto motivado pidiendo al Tribunal Supremo autorización en relación con un ministro del Gobierno de España", ha señalado, antes de apuntar que el Ejecutivo ya "tiene demasiados problemas judiciales como para apuntar uno más". "Vamos a ser prudentes, conocer lo que dice el señor Peinado y esperar a la resolución del Tribunal Supremo, pero, insisto, llueve sobre mojado", ha agregado.

Al ser preguntado por laSexta sobre si pedirá la dimisión de Bolaños, el líder del PP ha insistido en que va a "esperar".