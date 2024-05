Cientos de calles españolas se han llenado este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, de miles de ciudadanos que han reivindicado "trabajar menos y ganar más". Un lema que ha protagonizado las movilizaciones que se han vivido hoy en toda España y que pretendían exigir al Gobierno que, por fin, se hagan realidad aquellas reivindicaciones que llevan tiempo defendiendo. Precisamente, el Ejecutivo se ha sumado al clamor de la calle, pero mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido conseguir durante esta legislatura el "pleno empleo", la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha hecho hincapié en la reducción de la jornada laboral que pretende rebajar a 37 horas y media a la semana.

De la mano de los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, y sus correspondientes secretarios generales, Pepe Álvarez y Unai Sordo, varios miembros del Gobierno de coalición los han acompañado en la marcha de Madrid. Bajo el lema 'Por el pleno empleo: menos jornada, mejores salarios', la jornada de hoy se traducía en varias reivindicaciones que los trabajadores han exigido al Gobierno. La reducción de la jornada laboral ha sido la protagonista de este miércoles y la que han defendido tanto sindicatos como los miembros de Gobierno que estaban presentes en la manifestación. ¿El objetivo? Llegar a 2025 con una jornada laboral de 37 horas y media a la semana.

Reducir la jornada para vivir mejor

Pero la reducción de la jornada no ha sido la única reivindicación que se ha coreado este 1 de mayo. La mejora de los salarios ha sido la otra gran reclamación del día. Durante la jornada se han pedido sueldos más altos para equilibrar las economías familiares, además de lograr el pleno empleo -como así ha defendido Sánchez- y luchar contra la precariedad.

Y no solo eso, la salud mental también ha estado muy presente en las manifestaciones que han recorrido todo el país. Desde el Ejecutivo defienden que reducir la jornada haría que los trabajadores vivieran mejor. Para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, estas reivindicaciones como la reducción de la jornada laboral o la subida del sueldo, "tiene que ver con la salud mental". "Necesitamos tiempo de vida para vivir mejor y acabar con este 'no me da la vida'", ha comentado Díaz en una manifestación que ha llenado las calles de Madrid de miles de trabajadores -10.000 personas, según cálculos de la Delegación de Gobierno-.

Fin a la jornada laboral de 40 horas

Trabajar menos, ese es el objetivo que el Gobierno se ha propuesto cumplir y llevan tiempo prometiendo. No solo es la principal reivindicación de los sindicatos, cientos de trabajadores han demostrado este miércoles en las calles que ellos también secundan este derecho: quieren trabajar menos y exigen al Gobierno a que cumplan con sus propuestas.

Así lo ha asegurado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en la marcha de Madrid de este 1 de mayo, quien ha recordado que van a poner fin a la jornada semanal de 40 horas: "Las 37,5 horas tienen que ser una realidad en el BOE".

El Gobierno, por su parte, quiere sacarlo adelante. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado en la movilización de este miércoles que "la reducción de la jornada laboral es un clamor y la vamos a hacer posible".

De hecho, estos últimos meses ha sido una de las piedras angulares del Ejecutivo de coalición, donde Sumar ha sido la fuerza que más ha combatido por impulsar una serie de medidas que conllevarían a la mejora de salarios y la reducción de la jornada laboral de los trabajadores.

Este mismo martes, Sumar tiró de ironía y lanzó una nueva campaña a favor de la reducción de la jornada laboral. La formación compartió una imagen en sus redes sociales en alusión a los cinco días de "reflexión" de Pedro Sánchez: "Tú también necesitas tomarte unos días. Vamos a reducir la jornada laboral".

Dos fases para que en 2025 se cumpla el objetivo de las 37 horas y media

Reducir la jornada laboral sido una de las reivindicaciones del día, por la que el Gobierno ya está trabajando y sobre la que surgen algunas dudas. El plan del Ministerio de Trabajo pretende reducir las 40 horas semanales de trabajo de manera progresiva. Según ha confirmado Yolanda Díaz, la van a hacer "en dos fases".

La primera de estas fases tendrá lugar este año, cuando la jornada pasaría a ser de 38 horas y media a la semana. La segunda, el próximo año. Entonces, en 2025 se cumpliría el objetivo del Gobierno de que la jornada laboral pasara a ser de 37 horas y media en vez de las 40 actuales. Esta reducción de jornada, además, sería sin recorte en el salario, es decir, el trabajador cobraría lo mismo.

A pesar de que los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, se hayan mostrado a favor de apoyar esta iniciativa del Ejecutivo, la CEOE no está por la labor de firmar esta reducción tal y como la plantea el Gobierno de coalición. Según la Patronal, este cambio debería hacerse por sectores, pero aun así el ministerio insiste en que lo aprobarán igualmente a pesar de que no haya acuerdo.

No solo la CEOE se opone a esta reducción. En febrero, el Congreso aprobó una proposición que instaba al Gobierno a reducir urgentemente la jornada de trabajo, pero VOX votó en contra y PP y Junts, este último socio del Gobierno, se abstuvieron. Los populares, por su parte, insistían en la necesidad de alcanzar un acuerdo con la Patronal, que por ahora se opone.

A pesar de que por ahora se desconoce cuándo entrará en vigor, el ministerio de Yolanda Díaz ha mostrado su intención de aprobarla antes de que finalice el año y espera que entre en vigor con la llegada de 2025.