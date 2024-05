El Gobierno de España ha respondido a la carta publicada por el presidente argentino Javier Milei, gobierno argentino mediante, donde cargaba contra Pedro Sánchez. Y lo ha hecho rechazando los "términos infundados" a los que hace referencia el presidente argentino.

A través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el gobierno español ha respondido a Milei: "El Gobierno de España rechaza rotundamente los términos infundados del comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la República Argentina,​ que no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos. El Gobierno y el pueblo español seguirán manteniendo y fortaleciendo sus lazos fraternales y sus relaciones de amistad y colaboración con el pueblo argentino, voluntad compartida por toda la sociedad española".

Este comunicado vino precedido de uno previo firmado por Javier Milei, donde cargaba contra Pedro Sánchez y su gobierno y en el que el mandatario "repudia las calumnias e injurias" formuladas por Puente.

"El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar la renuncia. Por el bien del Reino de España, esperamos que la justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directamente la estabilidad de su Nación y, por consiguiente, las relaciones con nuestro país", rezaba el comunicado.

"Pedro Sánchez ha puesto en peligro la unidad del Reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España; ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte", concluye el comunicado.

A su vez, la reacción de Javier Milei viene en respuesta al origen del problema, unas declaraciones de Óscar Puente durante un coloquio sobre comunicación y redes sociales de la Escuela de Gobierno 'Luis Tudanca' del PSOE de Castilla y León en Salamanca: "Sed vosotros mismos, sin miedo, hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto, Milei o Trump. Sed vosotros mismos en las redes y en la vida y ya está, no sufráis porque no merece mucho la pena. Hay quienes siendo ellos mismos han llegado lejísimos y algunos no son muy recomendables".

"He visto a Milei en una tele y dije, según le estaba oyendo no sé en qué estado, previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias y salió a decir aquello y yo dije, es imposible que gane las elecciones, cavó su fosa, pues no", añadió Puente en sus declaraciones que han generado la respuesta de Milei.

Puente responde a la petición de Feijóo para que dimita

Las palabras del ministro de Transportes han generado múltiples reacciones, entre ellas, la del líder del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo. El gallego ha pedido la dimisión o cese del ministro por "crear una crisis política con un país hermano".

"Presumen (el PSOE) de relevancia internacional y acaban de crear una crisis política con un país hermano como la República de Argentina. Piden que no se les insulte, y ellos insultan a todo el mundo. Es lamentable que se tensionen de este modo las relaciones con un país hermano. España merece otro nivel", ha remarcado el líder del PP, para quien hoy Puente "debería dimitir o ser cesado".

El líder 'popular' a subido ese fragmento de su intervención durante un mitin a la red social 'X', momento que ha utilizado Puente para replicarle: "Que entre apoyar a su gobierno o a Milei iba a elegir a Milei no cotizaba. Ya pide que le hagan un sitio en el mitin con Abascal el 18 de mayo. Es imposible distinguirle ya de la extrema derecha".