Alberto Nuñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha pedido a Óscar Puente que "dimita o sea cesado" después de las declaraciones del ministro de Transporte acerca del presidente argentino Javier Milei, al cual calificó de "muy mala" persona e incluso aludió a un posible uso de "sustancias" por parte del líder argentino.

Puente calificó de persona "muy mala" a Milei en un coloquio sobre comunicación y redes sociales de la Escuela de Gobierno 'Luis Tudanca' del PSOE de Castilla y León en Salamanca: "Sed vosotros mismos, sin miedo, hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto, Milei o Trump. Sed vosotros mismos en las redes y en la vida y ya está, no sufráis porque no merece mucho la pena. Hay quienes siendo ellos mismos han llegado lejísimos y algunos no son muy recomendables".

"He visto a Milei en una tele y dije, según le estaba oyendo no sé en qué estado, previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias y salió a decir aquello y yo dije, es imposible que gane las elecciones, cavó su fosa, pues no", añadió Puente durante la charla.

Tras estas declaraciones y aprovechando un un mitin en Badalona y acompañado del alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol, y del candidato del PP a la presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, Feijóo ha cargado contra este choque diplomático, del que ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez. "Presumen de relevancia internacional, y acaban de crear una crisis política con un país hermano como la República de Argentina. Piden que no se les insulte, y ellos insultan a todo el mundo", ha apuntado.

"Es lamentable que se tensionen de este modo las relaciones con un país hermano. España merece otro nivel", ha remarcado el líder del PP, para quien hoy Puente "debería dimitir o ser cesado". Sin embargo, ha vaticinado que ni dimitirá ni será cesado como ministro, porque Puente y Sánchez "disfrutan del lodazal en el que intentan meter a España".