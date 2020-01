El Gobierno quiere tramitar por la vía de urgencia la reforma del Código Penal, que incluiría la rebaja de la pena de sedición. Fuentes del Ejecutivo confirman a laSexta que, aunque la decisión aún no esta tomada, se plantean presentar esa reforma como proyecto de ley y pedir la tramitación urgente en el Congreso, lo que acortaría los plazos a la mitad.

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz del grupo socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha incidido este jueves en este aspecto al asegurar que la tramitación en el Congreso podría ser a través de un proyecto de ley "pero se están valorando distintas opciones, no hay nada determinado".

Lastra ha dejado claro que quien impulsa la revisión del Código Penal es el Gobierno y, por tanto, "correspondería un proyecto de ley pero tampoco se pueden descartar otras opciones como la proposición de ley. No nos hemos sentado a valorarlo".

Necesita mayoría absoluta

El PSOE necesitaría negociar en el Congreso con los grupos parlamentarios ya que necesita mayoría absoluta. Además de contar con sus socios de Unidas Podemos, podría también sumar los votos del PNV, dispuestos a hablar, dicen, y de Esquerra.

Ya hay quien dentro del partido ha mostrado su rechazo. El presidente de Castilla-LaMancha, Emiliano Garcia-Page: "Con el Código Penal no se puede mercadear, no es una cuestión negociable" y ha añadido: ""y no lo pueden decidir aquellos que aún hoy siguen diciendo que lo volverían a hacer", en alusión a que puedan votar en el Congreso los mismos que podrían beneficiarse.

Delitos del siglo XIX

En cuanto a por qué ahora el Gobierno dice que hay que revisar el delito de sedición, Lastra ha asegurado que es ahora "cuando nos hemos dado cuenta de que viendo el derecho comparado con otros países de la unión europea tenemos que homologar nuestro Código Penal al de otros países para no tender discrepancia de fondos con justificas como la venga, en algunos casos está atrasado".

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha apuntado, por su parte, que hay que reformar "sin asustarse" el Código Penal, y en concreto se ha referido a las figuras penales de la sedición y la rebelión para afirmar que "son más propias de ataques a la soberanía en el siglo XIX" cuando se pensaba en ataques "con tanques en la calle".