Hay acuerdo entre el Gobierno y ERC para sacar adelante la prórroga del estado de alarma. La formación catalana, que en la última votación dijo 'no' a la quinta prórroga propuesta por el Ejecutivo, esta vez se abstendrá de cara a esa sexta y previsiblemente última ampliación, según confirman fuentes conocedoras de las negociaciones a laSexta.

Estas mismas fuentes señalan que ERC ha pactado con el Ejecutivo con dos compromisos: que sea la última ampliación y que tenga una duración de 15 días. Sin embargo, la gestión del Ingreso Mínimo Vital y del fondo de 16.000 millones de euros a las Comunidades Autónomas no forma parte del acuerdo.

El grupo republicano ha reunido este domingo de urgencia a la Permanente Nacional para valorar lo acordado. Deshace así Esquerra el camino del 'no' que tomó en la cuarta y en la quinta votación con advertencia incluida: "Estamos literalmente llevándonos por delante el espíritu de la investidura", manifestó Gabriel Rufián en el Congreso.

Por ello, la de ERC era una de las mayores incógnitas de cara a esa votación que todavía no está confirmada por el Gobierno. Ahora, esos 13 diputados no formarán parte del bloque del 'no', facilitando sacar adelante la votación.

Otro de los puntos de interés en las últimas horas era la postura de Ciudadanos. Fuentes del Gobierno señalaban este viernes a laSexta que la negociación con la formación naranja se estaba encarrilando, con Edmundo Bal, portavoz del partido, confirmando que su grupo se decanta por apoyar la decisión del Ejecutivo.

Falta por conocer también la postura del PNV, que se mostraba partidario de repetir su apoyo en la sexta prórroga si se flexibilizan las restricciones aplicadas durante el estado de alarma.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, confirmó esta ronda de conversaciones para ampliar nuevamente el estado de alarma: "La salud de los ciudadanos está por encima de todo y si creemos que se debe pedir un nuevo estado de alarma, lo haremos, pero todavía no lo tenemos decidido".