Felipe VI se dirige a las Fuerzas Armadas sin mascarilla

El rey se dirige a los miembros de las Fuerzas Armadas después de recibir sus mensajes. Tras pedir quitarse la mascarilla, Felipe VI señala que son "días de duelo y de luto nacional". "Como compañero, no he querido dejar de estar con vosotros de la manera que fuese más oportuna. No he querido faltar a una cita que es muy querida y anhelada por mí", afirma el monarca.