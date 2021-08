"En España tenemos que decir bien claro que no habrá una tercera dosis mientras la comunidad científica no tenga una evidencia clara de que es necesario". Así se ha pronunciado la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, en pleno debate acerca de administrar o no una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Lo ha hecho en declaraciones a la 'Cadena SER' este jueves, tan solo un día después de avanzar en Al Rojo Vivo que "va a haber otras fases de vacunación a las que nos vamos a tener que someter", tal y como puedes ver en el vídeo unas líneas más abajo.

Ahora, Morant ha matizado estas palabras y ha afirmado que "tenemos que esperar a que esa evidencia exista para programar si es necesario esa pauta de tercera vacuna". "Una cosa es tener el permiso y otra cosa es tener la evidencia científica, que todavía no existe", ha insistido.

La titular de Ciencia ha hecho esta precisión tras la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de retrasar la administración de terceras dosis en los países ricos para que haya vacunas suficientes para inmunizar al menos al 10% de la población de cada país. Ello, en un momento en el que, por ejemplo, solo un país de África supera el 25% de población con pauta completa.

Pese a ello, la Comisión Europea dejaba este jueves en manos de los países administrar una tercera dosis, mientras Alemania o Francia anuncian ya el inicio de una nueva ronda de vacunaciones.

Por su parte, Morant ha dicho compartir ese "espíritu" de la OMS en entrevista con la 'SER'. "Todos merecemos estar vacunados, esto es un reto global y por tanto no hay que ser solidarios, hay que ser simplemente humanos", ha aseverado, durante una intervención en la que ha hecho hincapié en que "la vacuna no está llegando a todas partes".

Preguntada acerca de la posibilidad de que haya que vacunarse anualmente contra el COVID-19, la ministra ha señalado que será la comunidad científica la que irá "estableciendo si tenemos que volver a vacunarnos o solo a cierta parte de la población". "Desde luego, siempre vamos a tomar decisiones del lado de la comunidad científica y de la certeza", ha asegurado.

Morant ha recalcado que en estos momentos no hay evidencia científica "que diga si vamos a tener que vacunarnos o no, cuántas veces, si va a haber nuevos procesos de vacunación en población mas vulnerable o población determinada".

Ello, después de que, hace dos semanas, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, afirmase que tendríamos que vacunarnos cada año "sin duda alguna" y adelantase que "todo parece apuntar" a la necesidad de una tercera dosis. "Lo que habrá que determinar es cuándo", añadía entonces.