Trump amenaza con convertirse en el "señor veto" mientras los pronósticos apuntan a que podría perder la mayoría en las Cámaras

Los detalles Hay estados tradicionalmente republicanos donde esta vez ha cambiado el sentido del voto, perjudicando al partido del presidente de EEUU.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha advertido que podría convertirse en el "señor veto" si los demócratas logran la mayoría en el Congreso tras las elecciones de medio mandato. Durante una entrevista con 'Fox News', Trump expresó su disposición a utilizar su poder de veto en un escenario donde la oposición controle las cámaras legislativas. Además, manifestó su interés en presentarse nuevamente en 2028. Las encuestas muestran que los demócratas tienen asegurados 48 escaños en el Senado, mientras que los republicanos cuentan con 45. Algunos estados tradicionalmente republicanos han cambiado su tendencia de voto, complicando el panorama para el partido de Trump.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha amenazado con convertirse en el "señor veto" si los demócratas consiguen la mayoría en el Congreso tras las elecciones de medio mandato este martes.

El mandatario ha advertido sobre su posible estrategia ante un hipotético escenario en el que la oposición controle las cámaras legislativas: "Podría ser el 'señor veto', no voy a mentir", ha declarado durante una entrevista con 'Fox News'.

Además, el inquilino de la Casa Blanca ha expresado que si tuviera la oportunidad, le encantaría volver a presentarse en 2028. El republicano retoma sus mítines y todo apunta a que podría perder la mayoría en las Cámaras.

Según 'Fox', los demócratas tienen asegurados 48 escaños en el Senado, frente a los 45 para los republicanos de Trump. La mayoría está en los 51 escaños.

En este sentido, cabe destacar que hay estados tradicionalmente republicanos donde esta vez ha cambiado el sentido del voto, perjudicando al partido del presidente de Estados Unidos.

Asimismo, hay siete que ahora mismo estarían en disputa: Alaska, Texas, Kansas, Iowa, Michigan, Carolina del Sur y Maine. En todos ellos, no está claro cuál de los dos partidos terminará ganando.

En lo referente a la Cámara de Representantes, según 'ABC News', habría 16 escaños que ahora mismo estarían en un empate técnico. Su resultado se va a decidir en el último momento.

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