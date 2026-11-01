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Elecciones de medio mandato

Trump amenaza con convertirse en el "señor veto" mientras los pronósticos apuntan a que podría perder la mayoría en las Cámaras

Los detalles Hay estados tradicionalmente republicanos donde esta vez ha cambiado el sentido del voto, perjudicando al partido del presidente de EEUU.

Donald Trump
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El presidente de EEUU, Donald Trump, ha amenazado con convertirse en el "señor veto" si los demócratas consiguen la mayoría en el Congreso tras las elecciones de medio mandato este martes.

El mandatario ha advertido sobre su posible estrategia ante un hipotético escenario en el que la oposición controle las cámaras legislativas: "Podría ser el 'señor veto', no voy a mentir", ha declarado durante una entrevista con 'Fox News'.

Además, el inquilino de la Casa Blanca ha expresado que si tuviera la oportunidad, le encantaría volver a presentarse en 2028. El republicano retoma sus mítines y todo apunta a que podría perder la mayoría en las Cámaras.

Según 'Fox', los demócratas tienen asegurados 48 escaños en el Senado, frente a los 45 para los republicanos de Trump. La mayoría está en los 51 escaños.

En este sentido, cabe destacar que hay estados tradicionalmente republicanos donde esta vez ha cambiado el sentido del voto, perjudicando al partido del presidente de Estados Unidos.

Asimismo, hay siete que ahora mismo estarían en disputa: Alaska, Texas, Kansas, Iowa, Michigan, Carolina del Sur y Maine. En todos ellos, no está claro cuál de los dos partidos terminará ganando.

En lo referente a la Cámara de Representantes, según 'ABC News', habría 16 escaños que ahora mismo estarían en un empate técnico. Su resultado se va a decidir en el último momento.

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