Santiago Abascal vuelve a lanzar otro órdago al Partido Popular y les advierte que "abandonarán inmediatamente" los gobiernos autonómicos que comparten si los de Feijóo aceptan cualquier reparto de los menores migrantes llegados a Canarias.

De esta forma, ha señalado que si esto ocurre, no le quedará "otro remedio" que proceder a dicha ruptura. "Se considerarán rotos, porque no cabe otro remedio, todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de 'menas'", ha asegurado.

Una amenaza que está ya en marcha y que pone en riesgo a cinco gobiernos de coalición autonómicos. Una situación que también provocaría que Vox acabase sufriendo algunas pérdidas.

Por un lado, en Castilla y León ponen en riesgo la vicepresidencia que tienen, así como sus tres consejerías, y es que esta es la región en la que mayor cuota de poder tiene el partido de Abascal.

También están en juego la vicepresidencia y las dos consejerías que Vox tiene en Valencia, así como la vicepresidencia y consejería que tiene en Aragón.

Por último, otros dos gobiernos autonómicos que están bajo la sombra de la ruptura son Murcia, donde Vox tiene una vicepresidencia y una consejería; y Extremadura, donde cuentan con una consejería.