El Gobierno no reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela hasta que se publiquen de manera "íntegra y verificable" las actas electorales de las votaciones del pasado 28 de julio. Así lo ha señalado después de que el Tribunal Supremo venezolano rectificara la victoria de Nicolás Maduro.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han reafirmado este viernes la posición manifestada "desde el primer momento" por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que insiste en reclamar "plena transparencia" al igual que ha señalado el panel de expertos de Naciones Unidas y como "es habitual en todas las democracias".

"En tanto esto no se producirá, no podremos reconocer el resultado de las elecciones", han recalcado desde Exteriores, después de que este jueves el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela haya ratificado los resultados de los comicios del 28 de julio que dio la victoria a Nicolás Maduro.

Las fuentes han reafirmado la postura defendida desde un primer momento por el Gobierno de que debían publicarse las actas de las máquinas de votación para poder verificar la victoria de Maduro, rechazada por la oposición que asegura que su candidato, Edmundo González, es el ganador.

La ratificación del Supremo

La sentencia, con la que concluye de manera "inequívoca e irrestricta" la revisión de las elecciones, se produce 22 días después de que el propio Maduro solicitara este proceso, a través de un recurso de amparo que nunca revelaron y por el que convocaron al TSJ los 10 excandidatos presidenciales.

Por otra parte, desde Exteriores en España se ha reiterado "el llamamiento a que se respete el derecho de los venezolanos a manifestarse de manera pacífica y a expresar libremente sus opiniones políticas", después de que las protestas a raíz del resultado electoral hayan dejado varios muertos.

Así las cosas, las fuentes han asegurado que el Gobierno español seguirá trabajando con sus "hermanos latinoamericanos" y sus "socios en la UE para que se respete la voluntad democrática del pueblo de Venezuela, para que haya una solución política basada en el diálogo y la negociación entre los venezolanos y venezolanas, y para que cesen las detenciones y se mantenga la paz social que el país necesita".

La UE tampoco

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borell, ha avanzado este viernes que la UE no reconocerá a Nicolás Maduro hasta que no se entreguen y puedan ser verificadas las actas electorales. "Y mientras no veamos un resultado que sea verificable, no lo vamos a reconocer", ha recalcado el jefe de la diplomacia europea.

Borrell ha insistido en que "todo el mundo tiene que poder constatar cuál es el resultado de una elección". "Esto todavía no se ha producido y ya, prácticamente, hemos perdido la esperanza de que se producirá", ha reconocido. Los veintisiete Estados miembros, ha señalado Borrell, están "en este momento" intentando fijar una posición sobre este asunto y, si no se establece ahora, ha anunciado que la postura se determinará en el Consejo del Ministro de Exteriores de la próxima semana.

"Nosotros seguimos diciendo que hay que probar este resultado electoral y, de momento, no hemos visto ninguna prueba. Nadie ha visto las actas electorales, que el Consejo Nacional Electoral debe mostrar para demostrar cuál es este resultado y mientras no veamos un resultado que sea verificable, no lo vamos a reconocer", ha subrayado.