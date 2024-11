Las ayudas a directas a las personas afectadas por la DANA no tendrán que devolverse en tres meses. El Gobierno ha dejado claro que esto es un "bulo", asegurando que "las ayudas directas anunciadas por el Gobierno en el real decreto ley 6/2024 no tienen que devolverse" porque "no son préstamos".

Además, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha adelantado que en el próximo Consejo de Ministros se concretarán más ayudas para los afectados por la DANA, las cuales se podrán devolver "en cinco o siete años".

Así lo ha trasladado Cuerpo en una entrevista en 'Espejo Público', donde ha indicado que el Gobierno "no se va a quedar en la respuesta inmediata" y los afectados por la DANA "van a tener disponible toda la ayuda que necesiten el tiempo que necesiten".

"Vamos a poner sobre la mesa unas ayudas que van a poder devolver en cinco o siete años", ha explicado, lo que "se concretará el lunes que viene en el próximo Consejo de Ministros".

En ese sentido, ha pedido que no existan elementos "de desinformación", ya que "los hogares van a poder acceder a estas ayudas e incluso anticipos", incluso si "es necesario que las tengan sobre la mesa de manera adelantada".

"Que estén tranquilos porque el dinero va a llegar", ha asegurado, señalando que, por ejemplo, las ayudas directas a autónomos y empresarios "las van a poder empezar a cobra a través de la Agencia Tributaria a principios de diciembre".

De este modo, ha defendido que se pondrá a disposición de los afectados el acceso al crédito en condiciones "lo más ventajosas que podamos poner".

El Consorcio de Seguros ha recibido 136.000 reclamaciones

De momento, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) ha recibido hasta este viernes 136.000 reclamaciones de daños derivados de la DANA, entre ellas 80.000 relativas a vehículos y 40.000 a viviendas, según ha explicado el ministro.

Un momento que ha aprovechado para destacar que el Consorcio, responsable de las indemnizaciones a los asegurados en caso de riesgos extraordinarios, "está empezando a pagar ya" porque el objetivo es llegar cuanto antes a los afectados.

En ese mismo sentido, el ministro ha apuntado que los hogares y empresas pueden solicitar un anticipo de las ayudas a través de las entidades financieras y se va a desplegar un programa de acceso a créditos en condiciones ventajosas que no ha detallado.

"Vamos a seguir acompañando a todos los afectados, no solo en estas primeras semanas, sino en todo el proceso de reconstrucción y relanzamiento de sus negocios", ha insistido, "el Estado va a estar al lado de los afectados el tiempo que se nos necesite y en las cantidades necesarias".

Cuerpo ha desligado el programa de ayudas de la eventual aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025 y ha apuntado que, aunque la primera fase se articula vía real decreto ley, el apoyo que será necesario durante varios años "habrá que instrumentarlo" y, para ello, "la gran herramienta son los Presupuestos".