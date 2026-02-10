El Gobierno declara zona catastrófica todos los municipios afectados por el temporal

¿Por qué es importante? Se trata de un primer paso administrativo para activar el procedimiento de ayudas, cuya concreción dependerá de la evaluación completa del alcance de los daños.

El Consejo de Ministros aprobará la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para municipios dañados por recientes borrascas, un paso inicial para activar ayudas tras evaluar los daños. Aunque no se han detallado las localidades, Andalucía y Extremadura han sido las más afectadas, con evacuaciones en Sierra de Grazalema y crecidas de ríos en Córdoba, Sevilla y Málaga. En Extremadura, las lluvias desbordaron los ríos Alagón y Ardila. Pedro Sánchez visitó Huétor Tájar y prometió activar mecanismos para cuantificar daños y apoyar la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas.

El Consejo de Ministros aprobará este martes la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, lo que antes se conocía como zona catastrófica, para los municipios dañados por las borrascas de los últimos días, según han informado fuentes del Ejecutivo. Se trata de un primer paso administrativo para activar el procedimiento de ayudas, cuya concreción dependerá de la evaluación completa del alcance de los daños.

Aunque el Gobierno no ha detallado aún qué localidades recibirán esta consideración, los temporales se han cebado especialmente con Andalucía y Extremadura, y en menor medida con Castilla y León y Castilla-La Mancha. En Andalucía, la zona más castigada por las intensas lluvias ha sido el entorno de la Sierra de Grazalema (Cádiz), donde ha sido necesario desalojar a miles de personas. Además, las precipitaciones han provocado importantes crecidas de ríos en municipios de las provincias de Córdoba, Sevilla y Málaga.

En Extremadura, las fuertes lluvias obligaron a evacuar a vecinos de Coria (Cáceres) y Jerez de los Caballeros (Badajoz), tras el desbordamiento de los ríos Alagón y Ardila. Desde comienzos de febrero, España ha encadenado varias borrascas atlánticas que han causado daños de carácter histórico, especialmente en el sur y el oeste de la península. El temporal ha provocado el desalojo de miles de personas —alrededor de 11.000 solo en Andalucía— y el corte de más de 150 carreteras.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó este lunes la localidad granadina de Huétor Tájar para conocer de primera mano los efectos del temporal. Allí aseguró que el Ejecutivo activará todos los mecanismos necesarios para cuantificar los daños y poner en marcha la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas. Sánchez trasladó su empatía a representantes de cooperativas y comunidades de regantes y reiteró que, una vez superados los episodios de lluvias, se impulsarán todas las medidas necesarias para afrontar la reconstrucción con el apoyo de los sectores afectados.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.