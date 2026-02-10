Ahora

Reacciones a la alianza

El PP compara la alianza de izquierdas con los músicos del Titanic: "Son los que quedan en el barco e intentan salvar los muebles"

El contexto Movimiento Sumar, Comunes, IU y Más Madrid mostrarán su voluntad de confluir juntos y sentar las bases para una nueva coalición a las próximas elecciones generales en un acto que tendrá lugar el próximo 21 de febrero.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, junto a resposnables del PP vasco como Amaia MartínezLa vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, junto a resposnables del PP vasco como Amaia MartínezAgencia EFE
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha comparado este martes la alianza de izquierdas anunciada por IU, Sumar, Mas Madrid y Comunes con el hundimiento del Titanic.

Gamarra ha reaccionado así, en una entrevista en RNE, al anuncio de esas formaciones políticas de izquierdas de conformar una alianza abierta para concurrir juntas a las próximas elecciones generales.

"Los que se van a presentar el día 21 son los músicos (del Titanic), que buscan cómo salvar los muebles para aguantar un poco más", ha aseverado la dirigente popular.

Las citadas formaciones de izquierdas han anunciado este martes que el próximo 21 de febrero lanzarán su alianza con el objetivo de construir un espacio "sólido y confiable a lo largo del tiempo" que permita a las izquierdas encontrarse.

También se ha pronunciado al respecto un Felipe González que ve en esta alianza de izquierdas el "enésimo intento de unirla para dividirla", algo que, según asegura en tono jocoso, "hacen muy bien".

