El Gobierno asegura que no hay marcha atrás y seguirá adelante con el apoyo de EH Bildu a los Presupuestos Generales del Estado. Según han indicado fuentes socialistas a laSexta, las cuentas son "prioritarias" y, aunque reconocen que "va a estar muy difícil", esperan conseguir la abstención de Ciudadanos.

La postura del Ejecutivo de coalición continúa siendo la misma. El objetivo es sacar adelante los Presupuestos con el apoyo de los partidos que votaron a favor de la investidura, aunque mantienen las negociaciones con la formación naranja y piden que no haya vetos entre estas formaciones.

Al respecto, Inés Arrimadas ha instado a Pedro Sánchez a "abrir una vía hacia la moderación o hacia la radicalidad". Considera que el presidente debe elegir entre la formación naranja "para corregir los aspectos económicos y dejar de ceder ante los chantajes" o "el apoyo de EH Bildu y Esquerra Republicana". Así lo ha manifestado en 'La Hora de La 1'.

Respecto a las críticas que ha recibido el Gobierno desde los dirigentes autonómicos del PSOE, desde Ferraz reconocen que "dolió mucho" la postura de Guillermo Fernández Vara porque "es un referente moral del partido entre los presidentes".

Y es que el presidente de la Junta de Extremadura apuntó que el acuerdo con Bildu era "muy doloroso" y "la memoria de las víctimas de ETA no se merece que sean relevantes en nuestras vidas. Es un fracaso colectivo". "Lo que nunca imaginé es que la política española por la negativa a llegar a acuerdos los hiciera importantes", añadió.

Más duro fue Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, que aseguró que "Podemos está marcando la agenda al PSOE" y que "lo de Bildu no tiene pase porque no está en un proceso de normalización ni ha hecho un proceso de reconciliación".

Por su parte, el ministro del Interior ha negado que haya habido cesiones o acercamientos de los presos de ETA para recibir el apoyo de Bildu a los Presupuestos. "Estamos en un Estado de Derecho, que venció a ETA y sigue aplicando la ley penitenciaria de forma individualizada. Lo llevamos haciendo desde hace dos años y medio".

En declaraciones a 'Espejo Público', el titular de Interior insiste en la importancia de las cuentas de este año por la pandemia de coronavirus. "Son unos Presupuestos extraordinarios y necesarios", que se tienen que aprobar con "urgencia para recibir los fondos de la Unión Europea", ha añadido al respecto.

"¿Por qué no hablamos más del contenido de los Presupuestos en todo el Parlamento? ¿Por qué no fijarnos en quién no apoyó su tramitación? Lo que piden los ciudadanos es pensar en el futuro de nuestro país, hablar de cohesión social y territorial y que los fondos de la UE sean ejecutados", ha sentenciado.

El consejero de Justicia de Madrid, Enrique López, se ha sumado a las críticas al Ejecutivo por el apoyo de Bildu, señalando en laSexta que "es algo inmoral". El dirigente 'popular' considera que "no se puede relacionar la actitud del PP con la presunta responsabilidad de Bildu", que ha dicho que "quiere venir a Madrid a volar el sistema".

Preguntado por las declaraciones de Javier Maroto, que en 2013 apostaba por llegar a acuerdos con Bildu en Vitoria, López ha señalado que no se puede comparar "la gestión municipal con las políticas de Estado".