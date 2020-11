La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha asegurado que en los apoyos a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se verá con qué socios cuenta el Ejecutivo: "Vamos a ver si en el Gobierno manda Iglesias o la parte moderada del PSOE". "Si Sánchez elige a Bildu y a ERC, habremos conseguido algo muy importante: que toda la gente moderada vea que no lo hace porque no tiene otra opción, sino porque quiere. Eso es un servicio también a España", ha afirmado en una entrevista en 'La Vanguardia' este domingo.

Ha mantenido que mucha gente moderada "se creía o se cree que si el Gobierno tiene que acudir a estos pactos es porque no tienen otra opción", y ha añadido que Podemos prefiere negociar con Bildu antes que con ellos. En ese sentido, ha asegurado que "es imposible tener en la ecuación a Bildu y ERC, con sus radicalidades económicas y sus cacicadas separatistas, y a Cs, con su moderación económica y con sus medidas buenas para todos los españoles".

Por ello, ha sostenido que el Ejecutivo tendrá que quedarse con uno u otro para sacar adelante las cuentas públicas, pero no con los dos: "Hay un momento en la vida en el que hay que elegir y a Sánchez le ha llegado el momento de la elección". Además, ha defendido la estrategia de Cs en la negociación de los PGE, frente a la del PP y Vox, que "han presentado una enmienda a la totalidad, que es lo que hacen siempre cuando gobierna otro partido, pero no han conseguido nada".

Ha dicho que Cs ha frenado una subida del IVA en la escuela concertada y especial, y del IRPF a las rentas medias, por lo que ha añadido: "No podemos sacar a Podemos del Gobierno, pero sí hemos podido sacar propuestas de Podemos en los PGE". Sobre las elecciones al Parlament, ha dicho que "Catalunya no necesita ni un segundo 'procés' ni un tercer tripartito, necesita un primer Govern constitucionalista moderado", por lo que ha pedido formar una candidatura unitaria para que no se pierda ningún voto. Ha asegurado que "la situación es tan mala" que no hay obstáculos para que los grupos que están en ese espectro se puedan poner de acuerdo y parar el proceso independentista, en sus palabras.