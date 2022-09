El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado en una entrevista que publica este domingo 'La Razón' que propondrá el próximo martes en el Senado un pacto de ahorro energético del sector público español; recomendaciones, que no obligaciones" para los sectores productivos, y un fondo para las empresas en las que la energía es determinante para su viabilidad futura.

Así lo ha dicho el presidente del PP, quien rechaza el plan del Gobierno y ha asegurado que el impuesto al sector energético y bancario no cuadra con las políticas de la Unión Europea: "Existe el riesgo de que en el futuro haya que devolver ese posible impuesto; lo que hemos escuchado no encaja en un país de la UE", ha manifestado.

Sin embargo, Bruselas recomendó hace meses gravar los beneficios 'caídos del cielo'. Además, países como Francia, Portugal, Italia o Austria ya lo aplican desde hace tiempo. Por ello, el portavoz del PSOE en el Congreso ha acusado a la oposición de privilegiar a estas empresas. "Feijóo prefiere no subir el salario mínimo, ni las pensiones, pero que a estos señores no se les quite sus beneficios extraordinarios, algo que en Europa se hace", ha criticado Patxi López.

Por su parte, el líder del PP ha arremetido también contra las últimas ayudas del Gobierno. "El bono para los transportes es un cheque para las personas que utilizan el transporte de cercanías ferroviario y el transporte de media distancia", ha criticado el líder del PP, quien considera que "el mensaje que deja el Gobierno es que donde le interesa dice a los ciudadanos que no se preocupen, que pueden viajar gratis, mientras que en otros sitios, donde el PSOE piensa que puede obtener menos rédito electoral, como el ámbito rural, no se adopta ninguna medida".

"No parece razonable que el Gobierno quiera utilizar la recaudación extraordinaria para cambiar votos por cheques", ha subrayado Núñez Feijóo, que cree que "el Gobierno está en la política de 'yo le doy un cheque a este colectivo, y a este otro, y a lo mejor así me votan más'".

Para Patxi López, en cambio, se trata de una afirmación contradictoria: "Feijóo dice que los socialistas cambiamos cheques por votos, él, que hace cuatro días pedía un cheque de 200 euros por alumno; es una contradicción andante", ha expresado, a lo que ha añadido: "Igual él sabe mucho de comprar con cheques o con dinero en sobres, pero de lo que no sabe nada es de subir el salario mínimo".

Así, el portavoz del PSOE en el Congreso ha defendido que el Gobierno español "es un referente para Europa", y que "está definiendo definiendo la política europea".

Mientras, en su entrevista con 'La Razón', Feijóo duda de que las pensiones puedan actualizarse con el IPC, y ha argumentado que depende de las condiciones de los fondos europeos. "Hay que preguntar al Gobierno que si actualiza las pensiones conforme al IPC, ¿cuánto dinero quedaría para todo lo demás?", ha manifestado.

Escrivá, indignado ante las palabras de Feijóo

Estas palabras han indignado a José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, quien ha acusado al presidente del PP de "desinformar" en una entrevista en 'El Español': "¿Ignora que el artículo 12 de excluye de la regla de gasto a la LOEPySF excluye de la regla de gasto a la Seguridad Social? O peor aún, sabiéndolo, ¿quiere desinformar a los españoles y generar inquietud a nuestros pensionistas?", ha expresado en Twitter.

Asimismo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha criticado las palabras de Feijóo, y ha afirmado que "no está preparado para gobernar España".

Alemania da luz verde a medidas similares a las de España

Precisamente, este domingo Alemania ha anunciado que utilizará los beneficios extraordinarios de las energéticas para hacer frente a la inflación. "Usaremos los muchos miles de millones que recaudamos en el proceso para aliviar la carga de los ciudadanos", ha afirmado el canciller alemán, Olaf Scholz. En este sentido, el canciller alemán ha asegurado que pondrán coto a esas ganancias: "Nos aseguraremos de que ninguna de las ganancias excesivas pueda seguir utilizándose".

Esta decisión forma parte del tercer paquete de medidas del gobierno de coalición, por valor de 65.000 millones de euros. "No dejaremos solo a ningún ciudadano, ni a ninguna ciudadana", ha asegurado el canciller alemán.

Además, en el acuerdo también se plantea crear un precio tope de la electricidad para el consumo básico. A falta de concretar, podría aplicarse hasta ciertos niveles de consumo. También se habla de otras medidas, que incluyen ayudas directas para pagar la calefacción, con el objetivo de aliviar las economías familiares más desfavorecidas.

El transporte es otro de los sectores que se beneficiará de este paquete. Y es que el Gobierno federal ha reservado 1.500 millones de euros para financiarlo, una medida que sigue al abono de transporte de nueve euros al mes, que ha estado en vigor entre junio y agosto. El profesor de Relaciones Internacionales Pedro Rodríguez señaló al respecto en Al Rojo Vivo que "al final, lo han adquirido 30 millones de alemanes, un tercio de la población, lo que ha sido una de las mejores intervenciones".

En general, se trata de medidas muy similares a las tomadas hace un mes por el Gobierno español, tal y como puedes ver en este vídeo.