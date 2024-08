El Gobierno ha asegurado este jueves que "cumplirá" con el acuerdo de ERC en Cataluña para investir a Salvador Illa, pero ha insistido que "no es un concierto económico", según han trasladado fuentes del Ministerio de Hacienda a laSexta. Una respuesta que llega tras las amenazas de los republicanos de "retirar su apoyo" al Ejecutivosi no cumplía con el pacto, asegurando que "los socialistas tendrán que buscar otras alternativas o convocar elecciones".

Esta reacción de los de Esquerra ha llegado tras unas declaraciones de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmando que el acuerdo de financiación singular no es "ni un concierto económico ni una reforma del sistema financiación". Tras las amenazas de ERC, fuentes del ministerio han querido tranquilizar a los republicanos: "El Gobierno avala el acuerdo firmado y está comprometido con su cumplimiento".

El Ejecutivo, señalan, "que así lo ha expresado siempre" y, "por tanto, se cumplirá". Asimismo, han destacado que "lo del concierto sí o concierto no es un debate nominal estéril", queriendo zanjar así el malestar en un socio fundamental en el Congreso de los Diputados, pero también en Cataluña.

Por ello, han insistido las fuentes de Hacienda que "el Gobierno está comprometido con lo pactado y que es un acuerdo que abre un nuevo paradigma, pero que no pone que sea un concierto y ello no implica restarle importancia o valor". Sobre las amenazas de ERC, han sostenido que "tendrán que explicarlas ellos" y que desde el Ejecutivo "no lo entienden" porque "está comprometido con el cumplimiento".

El enfado de ERC llegó tras las palabras de Montero, a quien la portavoz de la formación, Raquel Sans, le ha recordado que ella es "perfectamente consciente de lo que ha firmado". "Si no le quiere llamar concierto económico, le puede llamar de otra manera pero hablamos de financiación singular", ha apostillado la dirigente.

Y han exigido que el "acuerdo se ha de cumplir" porque "ERC ha dado apoyo en esta investidura, pero el Gobierno es consciente de que los necesita si quiere negociar Presupuestos Generales del Estado". "Si el PSOE no cumple con su palabra, ERC no dará apoyo a ninguna otra iniciativa y, por tanto, pase a buscar apoyos alternativas o convocar elecciones", ha afirmado Sans, asegurando que los "acuerdos firmados deben cumplirse, sino retirarán su apoyo".