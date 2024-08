ERC ha amenazado al PSOE tras las declaraciones de María Jesús Montero. La formación independentista ha expresado que si los socialistas incumplen su palabra "ERC retirará su apoyo y los socialistas tendrán que buscar otras alternativas o convocar elecciones".

"El PSOE necesita el apoyo de ERC en el Congreso para sacar adelante diferentes medidas, como pueden ser los Presupuestos Generales del Estado. Si los socialistas incumplen su palabra con la financiación singular u otras medidas incluidas en el acuerdo, ERC retirará su apoyo y los socialistas tendrán que buscar otras alternativas o convocar elecciones", ha comunicado ERC a través de una nota de prensa.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado que el acuerdo fiscal para Cataluña pactado con ERC sea un concierto económico y ha invitado a las comunidades autónomas a "inspirarse" en ese pacto para "poder explorar otras rutas y caminos" en el sistema de financiación autonómica.

En una rueda de prensa con motivo de su visita institucional al Ayuntamiento de Rota (Cádiz), Montero ha explicado que el acuerdo firmado por los socialistas catalanes con ERC "no es un concierto económico ni una reforma al uso del sistema de financiación autonómica" y además "no supone ningún agravio para el resto de los territorios". Además, ha criticado las contradicciones del PP en materia de financiación autonómica y lo ha emplazado a que, si presenta una propuesta, que sea una ley orgánica y no principios inspiradores del sistema con los que "todos están de acuerdo".

La ministra ha defendido que el pacto fiscal en Cataluña puede servir para "poder explorar otras rutas y caminos que permitan satisfacer la demanda de autogobierno de todos los territorios sin que implique quebrar la solidaridad del conjunto de los servicios públicos", y ha garantizado que "va a ser bueno para toda España y muy bueno para Andalucía".