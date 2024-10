"Más recursos, más regulación, instrumentos fiscales y colaboración". Es la receta que ha presentado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en el Congreso de los Diputados para combatir la crisis de vivienda que se vive en España. En concreto, la titular de Vivienda ha propuesto "blindar el parque vivienda pública", para que nunca se pierda la protección de las casas construidas por las administraciones. Una medida "necesaria", según Rodríguez, para que esos esfuerzos públicos "sirvan al interés general para siempre".

Reconociendo que no hay varita mágica y que la crisis no es solo en España sino de alcance global, la ministra ha instado a llegar a consensos para sacar adelante un gran acuerdo. "Este Gobierno se ha propuesto acabar con el problema de la vivienda para siempre de forma estructural", ha anunciado. Así, ha insistido en que es necesario blindar el parque de vivienda y los suelos públicos para siempre y ha lamentado que la descalificación de viviendas durante los años del "boom" haya provocado que hoy no se pueda contar con un parque público.

"El libre mercado no es la solución", ha espetado Rodríguez en un claro mensaje a políticas "fracasadas" como la de la Comunidad de Madrid y a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. "Fracasó y me sorprende que hoy una presidenta defienda la barra libre", ha seguido. "La barra libre no vale. Las cañas funcionaron para ganar elecciones pero no sirven para bajar el precio del alquiler en la Comunidad de Madrid", ha advertido la minsitra.

Y aunque ha asegurado que las comunidades tienen mucho que decir y espera que haya un acuerdo unánime con ellas, ha subrayado que el Gobierno tiene otros instrumentos para hacer viables medidas contra la crisis de vivienda. "Hay muchas medidas que no van a tener efectos inmediatos pero sí van a contribuir a solucionar el problema", ha asegurado.

Y ha añadido que al finalizar esta legislatura haber sentado las bases para resolver este problema estructural y acabar con él para siempre a pesar de las complejidades. Asimismo, ha destacado el refuerzo de recursos públicos para estas políticas y ha insistido en que desde que Pedro Sánchez es presidente se han movilizado 20.400 millones a políticas de vivienda.

