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Entrada masiva de migrantes en Ceuta: la mayor crisis humanitaria en la región

Ceuta, colapsada

La Policía marroquí empieza a dispersar a los migrantes que quieren cruzar a Ceuta tras horas de inacción

Los detalles A pesar del trabajo de los agentes, que intentan dispersar a todos aquellos que quieren cruzar con botes de humo, en la parte más cecana a la playa se aprecia cómo se siguen acumulando personas.

La Policía marroquí dispersa a quien intenta cruzar
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La Policía marroquí está intentando disperar a aquellas personas que intentan cruzar a España. Un trabajo que ayer no se pudo ver porque no se observaba la presencia de estos agentes en la zona.

Ahora, se puede ver cómo están empezando a cargar contra quienes intentan llegar a Ceuta, utilizando botes de humo para dispersarlos. Sin embargo, pese a este trabajo, parece que no están consiguiendo contener del todo el flujo de personas que busca entrar.

En la parte más cercana a la playa, se aprecia cómo se siguen acumulando muchas personas. De esta forma, aunque empiezan a dispersarlos, consiguiendo que no lleguen tan cerca de la frontera, a las personas que están en este lugar desde ayer por la noche no los están pudiendo expulsar.

Una situación que está provocando también enfrentamientos entre la Policía marroquí y grupos incontrolados de jóvenes, muchos de ellos encapuchados, en las proximidades del paso fronterizo.

Pese a que el goteo de personas entrando en Ceuta continúa, el aspecto de la frontera del Tarajal de esta mañana no tiene nada que ver con el del jueves, sobre todo por la presencia de militares que están reforzando el dispositivo de seguridad en las inmediaciones de la aduana fronteriza.

Tanto los militares como los efectivos de la Guardia Civil han establecido un nuevo carril de entrada, de modo que las personas que entran desde Marruecos ya no cruzan por las carreteras aledañas sino por otro lado de la aduana para salir directamente a una zona montañosa de la ciudad y evitar riesgos con el tráfico normal de vehículos.

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