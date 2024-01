El Gobierno de la coalición afronta 24 horas frenéticas para lograr sacar adelante los tres decretos ley y la primera gran votación de su legislatura. A esta hora, las cuentas no le salen a Pedro Sánchez, que cuenta tan solo con 166 votos a favor: los del PSOE (121), Sumar (26), ERC (7), EH Bildu (6), PNV (5) y CC (1). Si bien está por ver cuál es la decisión final del BNG en este escenario, lo cierto es que el bloque progresista no alcanza la mayoría necesaria ni con el apoyo de los nacionalistas gallegos.

En contra del decreto 'omnibus' del Gobierno se registran, en estos momentos, 183 votos de cinco partidos, encabezados por el PP (137), seguido de Vox (33), Junts per Catalunya (7), Podemos (5) y UPN (1). Así las sumas, el plan de Sánchez, a pocas horas de conocerse el resultado final, pasa por seguir arcercándose a los independentistas catalanes comandados por Puigdemont. Los socialistas son conscientes de que hay pocas esperanzas en el PP, pero creen que si Junts entra acaba votando 'sí', no ven difícil que también lo haga Podemos.

Fuentes del PSOE reconocen a laSexta cierto cansancio por este constante tira y afloja: "Siempre difícil, siempre hasta el último minuto. Espero que en Junts recapaciten". Pero en JxCAT, por el momento, no actúan acorde a los deseos de los socialistas, y mantienen el desafío sin abrir ni un tanto la puerta. Tal y como han trasladado a laSexta fuentes de este partido, ni siquiera la abstención es una variable que esté en juego. Esto es, ttienen claro que votarán 'sí' o 'no' a los decretos de Sánchez, no valoran otro escenario.

Ya solo contamos con que contra los independentistas vale todo"

Además, en la formación independentista remarcan: el Gobierno ha confundido hablar con negociar, y ha aplicado "constantemente la política de hechos consumados". Así, vuelven a dirigirse a PSOE y Sumar para lanzarles una clara exigencia: "Tiene que empezar a negociar". Si no, se consumará el 'no' de sus siete diputados. Tal es la advertencia que ha reiterado este martes el secretario general del partido, Josep Rius, en una entrevista concedida a la Cadena SER: "Estamos donde estábamos. Junts votará 'no'".

"No estamos en contra de todos los elementos. Por cuestión de fondo y forma, pedimos que los retiren y que se negocien con junts", ha expuesto el dirigente catalán, que ha remarcado que "el momento de negociar es ahora". Y ha añadido, ante las críticas vertidas en las últimas horas contra la posición de su partido: "Es populista decir que estamos poniendo en riesgo la rebaja del IVA de los alimentos. Nosotros, por ejemplo, para el aceite queremos el 0%. Nosotros estamos en contra de subir precio del IVA de electricidad y gas".

Así, Rius ha insistido en que Junts no está "en contra de todos los decretos", pero ha vuelto a poner sobre la mesa la denuncia que lleva exponiendo su partido en los últimos días: "Hay puntos (en los decretos que quiere aprobar el Gobierno) que agravan la infrafinanciación y las competencias (de Cataluña) y ponen en peligro la aplicación de la ley de amnistía". Porque, ha concluido, no quieren que la amnistía "se quede en la primera curva": "Ya solo contamos con que contra los independentistas vale todo".