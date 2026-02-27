Alerta por benceno en Muskiz tras un escape en un depósito de combustible: piden a la población que no salga de sus casas

Los detalles Tras la fuga del hidrocarburo, se ha pedido a los ciudadanos del municipio que se queden en su casa con las puertas y las ventanas bien cerradas y que si tienen que salir a la calle, lo hagan con mascarilla.

Un escape de benceno en Muskiz, Bizkaia, ha generado una alerta que ha llevado a las autoridades a recomendar a la población permanecer en sus hogares con puertas y ventanas cerradas, evitando el ejercicio al aire libre. Algunos colegios han cerrado y se ha aconsejado a los ancianos no asistir a los centros de mayores. Aunque en las calles se observa cierta normalidad, hay menos personas y muchas llevan mascarillas. El escape ocurrió en un depósito de Petronor, superando los niveles recomendados por la OMS. A pesar de que los niveles de benceno están disminuyendo, se insiste en la importancia de usar mascarilla y mantener precauciones.

Un escape de benceno, un hidrocarburo y disolvente industrial, ha provocado una alerta en Muskiz, Bizkaia, donde se ha pedido a la población que no salga de sus casas.

Así, por el momento, la recomendación preventiva principal es la de mantenerse en los interiores con las puertas y las ventanas cerradas y no hacer ejercicio al aire libre. Asimismo, algunos colegios han cerrado este viernes y también se ha pedido a los ancianos que no acudan a los centros de mayores.

Mientras, en la calle hay relativa normalidad, aunque los vecinos afirman que hay menos personas de lo habitual y muchos de ellos llevan mascarillas de forma preventiva después de que el jueves se produjera ese escape en un depósito de combustible en un centro de Petronor, lo que hizo que se superase hasta en 13 veces las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud sobre la calidad del aire.

Ante esta situación, la recomendación es llevar mascarilla y permanecer en casa con las ventanas y las puertas bien cerradas. "Es verdad que los niveles de este hidrocarburo, de este disolvente industrial, están bajando ahora mismo en el aire, pero ha habido un escape", ha señalado Antonio García Ferreras, quien ha destacado la importancia de mantener "máxima preocupación" y de "usar mascarilla". "Estamos viendo a gente pasear sin mascarilla como si fuera un día normal", ha criticado.

