Expulsados a Marruecos 11 de los 12 detenidos por agredir a militares en Ceuta: han reconocido su participación en la emboscada

Los detalles Según la resolución, los condenados habrían preparado la emboscada y aguardado el paso de algún vehículo por la zona, momento en el que iniciaron el ataque contra la patrulla militar.

Once de los doce detenidos por la emboscada a una patrulla de Regulares en Benzú, Ceuta, serán expulsados a Marruecos durante cinco años tras ser condenados a dos años de prisión por atentado contra agentes de la autoridad. La pena fue sustituida por la expulsión luego de que los acusados admitieran su participación y aceptaran un acuerdo con la Fiscalía. Los condenados prepararon la emboscada y atacaron con piedras el vehículo militar, hiriendo a cuatro soldados. Un duodécimo detenido, que negó los hechos, permanece en prisión provisional a la espera de juicio. Los militares sufrieron lesiones y daños en su vehículo.

Hasta 11 de los 12 detenidos por su presunta participación en la emboscada sufrida por una patrulla de Regulares en la zona de Benzú, en Ceuta, serán expulsados a Marruecos durante cinco años tras haber sido condenados este viernes a dos años de prisión por un delito de atentado contra agentes de la autoridad.

La pena de prisión ha sido sustituida por la expulsión del territorio español, cuya ejecución ya ha sido acordada judicialmente, después de que los 11 acusados reconocieran su participación en los hechos y aceptaran el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y sus respectivas defensas.

Según la resolución, los condenados habrían preparado la emboscada y aguardado el paso de algún vehículo por la zona, momento en el que iniciaron el ataque contra la patrulla militar. Los agresores lanzaron piedras contra el vehículo en el que circulaban los militares, una acción que provocó heridas a cuatro de ellos.

Tras el incidente, las fuerzas de seguridad detuvieron a 12 personas. La situación del duodécimo arrestado es distinta, ya que negó haber participado en la agresión y no aceptó los hechos que se le imputan ni el acuerdo alcanzado por las otras partes.

Este acusado aseguró durante su declaración que se encontraba durmiendo cuando fue detenido y rechazó cualquier vinculación con el ataque a los militares.

Ante su negativa a reconocer los hechos y a aceptar la pena pactada, el juzgado ha decretado su ingreso en prisión provisional a la espera de la celebración de un juicio en el que se determinará su responsabilidad.

Los hechos se produjeron en la frontera

Estos hechos se produjeron en la frontera sur ceutí a eso de las 05:30 de la madrugada. Fue en ese momento, cuando los efectivos se dirigían a un punto de vigilancia establecido en esa zona de la ciudad, cuando los atacaron una vez pasaron el semáforo de Benzú.

En ese momento, varias personas salieron de diferentes lugares para atacar al vehículo. Al no estar blindado, dejó de ser un lugar seguro para los militares. El grupo, además, comenzó a lanzar piedras de grandes dimensiones, por lo que los ocupantes del coche tuvieron que abandonarlo y huir a pie. Una vez fuera del vehículo, los migrantes continuaron lanzando piedras llegando a impactar en ellos en su huida dirección Calamocarro.

Cuando lograron llamar al 112, se organizó un dispositivo de emergencia en el que participaron efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Una vez llegaron, los migrantes escaparon hacia Benzú. Los cinco militares atacados presentaron dolencias y lesiones, como dolor en brazos y espalda y golpes derivados por el lanzamiento de las piedras. El vehículo en el que viajaban, por su parte, sufrió numerosos daños.

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