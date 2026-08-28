Fuerza bruta para mover un templo de 400 toneladas en Japón: cientos de personas desplazan la torre de Hirosaki

El contexto En 2015 se tuvo que mover la torre para reparar sus cimientos. Ahora se ha vuelto a colocar en su sitio a través de una técnica tradicional llamada hikiya gracias a unos raíles situados en la base.

Cientos de personas han participado en el traslado manual de la torre de Hirosaki, el edificio principal del castillo japonés construido en el siglo XVII, que pesa casi 400 toneladas. Después de reparar sus cimientos, la estructura debía ser devuelta a su posición original. En lugar de usar maquinaria, se optó por la fuerza humana, con 1.800 personas seleccionadas de entre miles de voluntarios. La torre, de tres pisos y 14,5 metros de altura, fue movida más de dos metros durante un fin de semana mediante la técnica tradicional japonesa llamada hikiya, que permite desplazar edificios sin desmontarlos.

Cientos de personas han logrado mover a mano un templo de Japón de casi 400 toneladas. Se trata de la torre de Hirosaki, el edificio principal del castillo, construido en el siglo XVII.

En 2015 hubo que desplazarla por problemas en sus cimientos. Ahora, después de reparar su base, se ha tenido que volver a colocar en su sitio original. En lugar de grúas o maquinarias, se ha optado para esta tarea por la fuerza humana.

"Uno, dos, tres… ¡Vamos!", gritan los voluntarios antes de empezar a tirar de las cuerdas, atadas a la torre. A la vez, cada uno de los participantes empieza a tirar con la máxima fuerza posible e intenta mover semejante gigante.

Para lograrlo, han hecho falta unas 1.800 personas, seleccionadas entre miles de voluntarios. La torre tiene tres pisos, una altura de 14,5 metros y cerca de 400 toneladas de peso.

Altura y peso de la torre de Hirosaki en Japón

Por turnos, y en grupos de unas 80 personas, tiraron de largas cuerdas hasta hacerla avanzar. Eso sí, se movió poco más de dos metros durante un fin de semana, centímetro a centímetro.

El castillo no tiene ruedas escondidas, pero está colocado entero sobre raíles mediante una técnica tradicional japonesa llamada hikiya que consiste en mover un edificio sin desmontarlo.

Una vez los voluntarios han movido los primeros metros, se encarga la maquinaria. Porque todavía quedan más de 70 hasta tener a la torre de vuelta en su sitio.

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