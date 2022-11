El inicio de la sesión de control al Gobierno ha estado protagonizado por un duro cara a cara entre la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y el presidente del Ejecutivo Pedro Sánchez. El primero desde que se rompieran las negociaciones patra la renovación del Poder Judicial.

Gamarra ha emplazado al presidente del Gobierno a "renunciar" a la reforma del delito de sedición y le ha pedido aclaraciones acerca de quién ese "señor X" del PSOE que visitó al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. En su réplica, Pedro Sánchez ha echado en cara al PP su oposición "negacionista" y ha espetado: "Basta ya, cumplan con la Constitución".

Este cruce de reproches mutuos en la sesión de control del pleno del Congreso entre el jefe del Ejecutivo y la 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo se ha producido seis días después del anuncio del PP de suspender las negociaciones para renovar el CGPJ y el Tribunal Constitucional.

Gamarra ha afirmado que sus pactos con los independentistas le "inhabilitan para buscar el interés general" porque tiene "demasiadas hipotecas con aquellos que desprecian la convivencia entre todos". De hecho, ha recalcado que siempre que Sánchez ha tenido oportunidad de elegir, ha optado por el "populismo, el radicalismo y el independentismo".

Dicho esto, ha pedido saber quién es "ese nuevo señor X del PSOE" que fue a ver a Puigdemomt para "negociar el Código Penal a la medida de los golpistas" porque, a su entender, esa persona "lo hizo siguiendo las órdenes" del presidente del Gobierno. Por su parte, Sánchez ha acusado al PP de dedicarse a repartir "carnets de españolidad y constitucionalismo" y ha resalado que cuando gobernó España el país estuvo "cerca de poder romperse". Además, ha criticado que el primer partido de la oposición crea que solo hay un "gobierno legítimo" cuando es de su partido. "Basta ya, cumplan con la Constitución".

Fuentes de Moncloa a laSexta, han insistido en que no se puede "normalizar" el no cumplir la Constitución. "El PP se está radicalizando en el no absoluto por la falta de argumentos. Han cometido errores en economía, energía, impuestos…Se demuestra que no hay un proyecto sólido ni liderazgo. Solo tienen la descalificación", añaden.

Así, explican que la estrategia de Moncloa sigue siendo la de presionar al PP y no entrar en lo que el Gobierno llama "su trampa" con el tema de la sedición. Y ponen el foco sobre lo que consideran el verdadero problema: un Feijóo en rebeldía constitucional. Preguntados sobre la posibilidad de cambiar las mayorías para elegir a los miembros del CGPJ, una iniciativa que surgió de la mano de Podemos y que luego se retiró, señalan que ahora no están en eso porque se centran en que se cumpla la Constitución.

En los pasillos del Congreso, la ministra de Justicia, Pilar Llop, acusaba a primera hora al PP de haber "golpeado" al CGPJ al romper las negociaciones. La titular de Justicia ha lamentado que "otra vez" el PP haya "golpeado" a una institución del Estado, una institución que, ha subrayado, es "constitucional". El PP suspendió el pasado jueves las negociaciones con el PSOE para renovar el CGPJ con el argumento de que el Ejecutivo mantiene la intención de reformar el delito de sedición.