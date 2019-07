Gabriel Rufián ha intervenido en la investidura de Pedro Sánchez para pedir el diálogo con el Gobierno y solucionar el conflicto en Cataluña. "¿Creen ustedes que metiendo 15 años de cárcel a Oriol Junqueras y compañía se va a solucionar algo?", ha preguntado Rufián.

El portavoz de ERC en el Congreso ha insistido en su idea de que para solucionar el conflicto hace falta hablar y es por lo que ha vuelto a proponer una "mesa de diálogo". "Les presentamos una síntesis de nuestras propuestas que esperan contrapropuestas, no amenazas", sentencia.

Además, el diputado de ERC ha dejado claro que no impedirán la investidura: "El bloqueo a España aparte de ser 'naif' es irresponsable porque significa dejarle a una señora de Lavapiés sin agua municipal y nosotros eso no lo vamos a hacer nunca".

"A mí no me roba España, me roba Rato, Bárcenas, Millet y Pujol. Y esos da igual de donde sean", ha defendido Rufián.

Por otro lado, el diputado independentista le ha recriminado a Pedro Sánchez que intente acercar posturas con la derecha: "¿Qué hace ignorándonos y pidiéndole la abstención a la derecha?".