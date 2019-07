Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, ha sido el primero en intervenir en la segunda jornada del debate de investidura. El diputado catalán ha hecho alusión a una cita de Unamuno, 'Venceréis, pero no convenceréis', para dirigirse a Partido Popular, Ciudadanos y Vox, a quienes dice "falta razón y derecho en esta lucha".

Tras las referencias literarias, ha continuado con un agradecimiento a Joan Tardà y recordando a Oriol Junqueras para "denunciar la anomalía democrática que supone que no pueda estar hoy en el Congreso de los Diputados". Además, ha querido hacer "autocrítica" porque, considera, que ha dado "demasiadas excusas para que se hable más" de sus "formas que del fondo".

Después ha centrado su intervención en Pedro Sánchez y en su discurso en el primer día de investidura. "Tengo una noticia para usted, no tiene mayoría absoluta, por más que actúe como si la tuviera, no la tendrá", ha señalado Gabriel Rufián, para después preguntarle: "¿Qué hace pidiéndole la abstención a la derecha?, ¿qué hace pidiéndole la abstención a Ciudadanos y al PP?, ¿qué hace ignorándonos?

"Dos horas de discurso de investidura y una sola mención a sus socios, Unidas Podemos, y cero a Cataluña", ha indicado antes de comenzar a hablar de "principal conflicto político que está encima de la mesa", haciendo mención a la independencia de Cataluña y a la situación de los políticos que están en prisión. "No es por hablar del monotema, es porque es el principal conflicto político. Un conflicto que, aparte de enormes casos de corrupción, ya se llevó por delante a un presidente del Gobierno, que ahora está en Santa Pola de registrador de la propiedad", ha añadido.

Después ha continuado refiriéndose a Pedro Sánchez, al que le ha dicho que es "irresponsable y negligente" o, bien, "quiere ir a elecciones". Y es que, para Gabriel Rufián, "hay una sensación constante de que los gestos y las palabras (del presidente) no se corresponden". "Sus palabras decían diálogo, gobierno de izquierdas, pero sus gestos decían vetos, amenazas y ultimátums", ha indicado.

La "irresponsabilidad" de ir a elecciones

Para finalizar, el diputado de Esquerra Republicana ha advertido del peligro que supondría ir a unas nuevas elecciones. "Sería una irresponsabilidad histórica que solo pagará la izquierda, tenga la bandera que tenga en el logo", ha señalado, asegurando que si vuelven a "llamar a la gente a votar, no van a distinguir entre unos y otros".

"Quien crea que si volvemos a llamar a la gente a votar en noviembre, van a distinguir, se equivoca, miente o lleva mucho tiempo encerrado con gurús de la demoscopia. Este pato lo vamos a pagar todos", ha dicho durante su intervención.

Por ello, ha pedido a Unidas Podemos y PSOE que continúen las negociaciones para alcanzar un acuerdo que permita un gobierno de izquierdas. "Si con estas mayorías que tenemos no somos capaces de solucionar y dar respuesta a los enormes retos que tenemos por delante, merecemos que los hijos de Aznar y Don Pelayo nos pasen por encima", ha sentenciado.

Conflicto político en Cataluña

Gabriel Rufián también se ha querido centrar en la cuestión catalana para pedir el diálogo y solucionar el conflicto. "¿Creen ustedes que metiendo 15 años de cárcel a Oriol Junqueras y compañía se va a solucionar algo?", ha preguntado al resto de líderes políticos.

Además, ha insistido en que para solucionar el conflicto hace falta hablar, por lo que ha vuelto a proponer una "mesa de diálogo". "Les presentamos nuestras propuestas que esperan contrapropuestas, no amenazas", sentencia.

Sin embargo, ha querido destacar que no impedirán que la investidura salga adelante porque, dice, "el bloqueo a España es 'naif' e irresponsable porque significa dejarle a una señora de Lavapiés sin agua municipal y nosotros eso no lo vamos a hacer nunca".

"A mí no me roba España, me roba Rato, Bárcenas, Millet y Pujol. Y esos da igual de donde sean", ha destacado al finalizar su discurso.