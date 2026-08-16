El alcalde de Cuenca, Darío Dolz (PSOE), urge a Sánchez a convocar elecciones "lo antes posible": "La situación es totalmente insostenible"

¿Qué ha dicho?Darío Dolz reclama que las elecciones generales se celebren "lo antes posible" y rechaza que coincidan con las municipales y autonómicas de 2027, mientras mantiene en el aire si optará a un tercer mandato.

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha expresado su deseo de que se celebren elecciones generales en España "lo antes posible", evitando que coincidan con las municipales y autonómicas de 2027. Dolz, del PSOE, subraya la importancia de que los ciudadanos decidan en las urnas y destaca que las elecciones locales son más personalizadas. Aunque aún no ha decidido si se presentará para un tercer mandato, confía en el reconocimiento de su gestión. Además, Dolz reflexiona sobre la situación política regional y la importancia de mantener el poder socialista. Tras el fallecimiento de Isidoro Gómez Cavero, líder de Cuenca Nos Une, Dolz recuerda su colaboración y pide a sus votantes que confíen en el PSOE en las próximas elecciones municipales.

El alcalde de Cuenca, el socialista Darío Dolz, considera que ha llegado el momento de que los españoles vuelvan a las urnas para elegir Gobierno. Lo afirma, además, desde la defensa de las siglas de su partido, asegura, pero con una petición clara: que las elecciones generales se celebren "lo antes posible".

"Toca ya que haya elecciones generales", sostiene, y rechaza que estas coincidan con las municipales y autonómicas previstas para el 23 de mayo de 2027. El regidor no considera conveniente concentrar todos los comicios en un mismo "superdomingo".

"La situación en algunos momentos es totalmente insostenible, y lo digo desde la lealtad a unas siglas. Es triste decirlo pero es así", afirma el alcalde, que, recalca, confía en la capacidad de los ciudadanos para decidir en las urnas porque "el electorado es inteligente a la hora de tomar las decisiones".

Dolz diferencia, además, el comportamiento de los votantes en unas elecciones municipales del que puedan tener en unas generales. A su juicio, las elecciones locales son más "personalizados", ya que los ciudadanos no dan tanta importancia "a las siglas como a las personas".

En este sentido, el alcalde confía en que los conquenses sepan valorar la gestión de su equipo durante los últimos siete años. Un trabajo que, asegura, quiere "seguir haciendo", aunque todavía está por decidir si volverá a presentarse para continuar al frente del Ayuntamiento.

¿Tercer mandato?

Dolz mantiene abierta la incógnita sobre su futuro político y sobre si optará a un tercer mandato consecutivo. Como ya ha señalado en anteriores ocasiones, no tomará una decisión hasta después de las fiestas de San Mateo, que concluyen el 21 de septiembre. Preguntado por su posible continuidad, el alcalde recurre a las palabras de otro edil socialista de Cuenca, José Manuel Martínez Cenzano: "Me dijo que para ser alcalde había que romper la silla de alcalde y estar con los vecinos, algo que he intentado".

Dolz también analiza el escenario político a nivel regional. Las encuestas revelan que el PSOE solo podría conservar el Gobierno en manos de Emiliano García-Page en el caso de reeditar su mayoría absoluta. Ante esta situación, reconoce que los socialistas conquenses tienen la responsabilidad de contribuir a mantener tanto el Ejecutivo autonómico como el Gobierno provincial en la Diputación.

Al electorado de Cuenca nos une

El alcalde también se ha referido a la situación de la formación Cuenca Nos Une tras el fallecimiento de Isidoro Gómez Cavero, quien durante años fue su primer teniente de alcalde y socio de Gobierno. El líder del partido independiente fue clave para que los socialistas accedieran al poder municipal en dos ocasiones.

Dolz recuerda a Gómez Cavero como una figura especialmente cercana: "Era mi hermano mayor, podíamos discutir en lo político, pero en la amistad era excepcional. Y hay que valorar lo que ha hecho en las dos últimas legislatura, porque ha dejado su impronta en la ciudad", asegura.

Con vistas a las próximas elecciones municipales, el alcalde reclama a los votantes de Cuenca Nos Une que tengan en cuenta la trayectoria de su antiguo líder y la colaboración mantenida con los socialistas durante los últimos años. En concreto, pide que su electorado "valore el trabajo de Gómez Cavero de la mano del PSOE en la ciudad" y que "confíen en el Partido Socialista de cara a las próximas elecciones".

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