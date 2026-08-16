El PP pide la dimisión de Mónica García por el "colapso sanitario" en Ceuta: "Se digna a visitar la ciudad 17 días después de la invasión"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis electoral del PP, Elías Bendodo, atiende a los medios en Tarifa

¿Qué ha dicho? Elías Bendodo también se ha preguntado "qué más tiene que pasar en España para que Pedro Sánchez interrumpa sus vacaciones y ejerza de presidente del Gobierno".

Elías Bendodo, vicesecretario del PP, ha criticado a Pedro Sánchez por convertir a Ceuta en un "photocall de ministros" y ha exigido la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, por el "colapso sanitario". Según Bendodo, tras una legislatura sin visitar Ceuta, García llegó 17 días después de la invasión, mientras que el refuerzo del Gobierno fue insuficiente. En su visita a Tarifa, Bendodo ha señalado que los médicos están sobrecargados y ha acusado al Gobierno de ignorar sus quejas. Además, ha cuestionado la falta de acción de Sánchez, que ha dedicado poco tiempo a la crisis en Ceuta.

El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha pedido a la ministra de Sanidad, Mónica García, que dimita por el "colapso sanitario" en Ceuta. "Mónica García, tras toda una legislatura sin viajar a Ceuta, se digna este domingo a visitar la ciudad 17 días después de la invasión", ha criticado Bendodo, quien ha afirmado que "han entrado más de 70.000 personas, algunas con patologías muy graves, y el refuerzo desde el Gobierno son dos médicos y dos enfermeros".

Según el dirigente del PP, que ha visitado este domingo Tarifa (Cádiz), los médicos que "doblan y triplican" turnos están sosteniendo las urgencias en Ceuta y, por ello, ha recriminado al Gobierno que "cuando los sanitarios se quejan, les llame alarmistas, cuando lo que tienen que hacer es dar las gracias". Así, Bendodo ha responsabilizado a la ministra del "colapso sanitario en la ciudad de Ceuta", tras lo que ha declarado: "Ya no le pido que vaya, le pido que dimita".

En la misma línea, el vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP ha acusado al Gobierno de convertir Ceuta en "un 'photocall' de ministros". "Aquello ha parecido más un 'photocall' de agosto que un Gobierno gestionando una crisis: muchas visitas, muchas fotos y, más de dos semanas después, cero soluciones", ha afirmado Bendodo, quien ha denunciado que hay una falta "absoluta" de explicaciones sobre lo ocurrido, "como pasó en el apagón".

De esta forma, Bendodo se ha preguntado "qué más tiene que pasar en España para que Pedro Sánchez interrumpa sus vacaciones y ejerza de presidente del Gobierno después de su visita fugaz a Ceuta antes de irse a La Mareta" y ha incidido en el "abandono del Gobierno a Ceuta antes, durante y después de la invasión".

En este sentido, el 'popular' ha censurado que el presidente del Gobierno "esté más pendiente del eclipse, de descubrir nuevos artistas en Spotify y recomendando libros" y ha criticado que "en estas dos semanas de crisis le haya dedicado a Ceuta menos de dos horas".

Sanidad niega el "colapso sanitario"

Por su parte, el Ministerio de Sanidad ha negado que haya un "colapso sanitario" en Ceuta, y habla, en su lugar, de "una crisis humanitaria con un importante riesgo sanitario". "En estos momentos, el principal riesgo para la salud está en las condiciones de insalubridad en las que permanecen muchas de estas personas", ha subrayado el Ejecutivo.

Por ello, ha defendido Sanidad, "la actuación sanitaria más urgente ya no está dentro del hospital", sino en "garantizar unas condiciones dignas y seguras fuera de él", lo que pasa, "en primer lugar, por sacar a la gente de la playa".

Para argumentar que no existe una crisis sanitaria en la ciudad, el Gobierno ha señalado que Hospital Universitario de Ceuta hay "106 ocupadas, mientras que 106 permanecen libres" y "28 migrantes permanecen ingresados". De ellos, "uno se encuentra en la UCI y dos en Pediatría", tal y como ha indicado la ministra Mónica García este domingo.

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