Francisco Correa se niega a declarar tras prometer su colaboración al fiscal y pide al juez un pacto "a la carta"

Francisco Correa ha manifestado su intención de colaborar en todas las causas en las que está imputado pero siguiendo el criterio de su abogado ha preferido no declarar. El juez De la Mata le ha preguntado si su colaboración era "a la carta" y Correa ha respondido que sí.

Las acusaciones populares solo han podido consignar las preguntas que tenían preparadas y después a la salida han dicho que han visto al líder de la Gürtel muy desorientado.

El abogado de la acusación de IU ha declarado que Correa "ha reiterado su voluntad de colaborar pero a la vez ha dicho que esta vez no iba a declarar", y ha añadido: "Vamos a intentar que no se lleve adelante ningún acuerdo porque no está colaborando".