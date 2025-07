Francesc Augé denuncia la paralización de su eutanasia: "La espera es agonía, no es justicia"

Su padre decidió paralizar el proceso solicitado por Augé debido a las consecuencias causadas por cuatro ictus y dos infartos. "No entiendo el recurso", se lamentaba, "entiendo que no me respetan".

Francesc Augé charlaba con Andrea Ropero sobre su solicitud de eutanasia. Como denunciaba, esta había sido paralizada debido a la petición de su padre a pesar de haber sido reconocido su derecho a morir dignamente. "Estoy muy mal", decía a Ropero, "la espera es agonía, no es justicia".

Augé contaba a Ropero que un amigo, a través de su padre, solicitó esa paralización. "Él no podía hacerlo", explicaba. "Para ellos si el dolor no es físico no existe", se lamentaba. Francesc sufrió cuatro ictus y dos infartos que le dejaron secuelas en el habla y, "aparte tengo otras secuelas": "No tengo sensibilidad en una parte del cuerpo".

A nivel psicológico Francesc afirmaba que estaba "peor". "Por eso no quiero continuar, en mi día a día ya no soy yo", añadía. Augé contaba a Andrea que llevaba así cuatro años y, para él, lo más difícil es "la espera". "Todo este tiempo me sobra", expresaba.

"No entiendo el recurso", se lamentaba, "entiendo que no me respetan". "Cuando me han parado la eutanasia me han dado ganas de suicidarme", afirmaba, tajante. "No tengo miedo a morir, tengo miedo a sufrir", añadía.

