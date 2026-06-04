Las acusaciones populares piden seis años de prisión para David Sánchez y cuatro para Gallardo

Los detalles Consideran PP, Vox y HazteOír que existen tres delitos de tráfico de influencias distintos: uno por la contratación de David Sánchez, otro por el cambio de puesto y un tercero por la contratación de Carrero.

Las acusaciones populares de Vox, PP y HazteOír han incrementado sus peticiones de cárcel para David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, solicitando hasta seis años para el hermano del presidente del Gobierno y cuatro para el expresidente de la Diputación de Badajoz por prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Manos Limpias mantiene su petición de tres años para Sánchez, pero rebaja a año y medio para Gallardo. Las defensas han protestado alegando que las nuevas peticiones suponen una modificación jurídica que atenta contra el derecho a la tutela efectiva, pero el tribunal ha rechazado la alegación.

Las acusaciones populares de Vox, PP y HazteOír han elevado este jueves su petición de cárcel para David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo. Solicitan ahora hasta seis años de prisión para el hermano del presidente del Gobierno y cuatro para el expresidente de la Diputación de Badajoz por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

En el turno de exposición de sus respectivos escritos de conclusiones, las acusaciones han elevado significativamente sus peticiones iniciales, que eran de tres años para cada uno.

Manos Limpias no ha introducido algunos cambios sobre su escrito inicial de calificación, por lo que mantiene su petición de tres años para David Sánchez, pero la rebaja a año y medio para Gallardo, ya que el delito de aceptación de nombramiento ilegal -que supone multa, no prisión- dirigido a David Sánchez quedó prescrito, tal como al inicio del juicio aceptó el tribunal.

A la petición del PP, seis años para David Sánchez y cuatro para Gallardo, se han sumado Vox y Liberum. Por su parte, la solicitud de pena expuesta por HazteOír, similar a la del PP, ha sido respaldada por Iustitia Europa y Abogados Cristianos.

Los seis años de prisión tanto para el hermano de Sánchez como para el extitular de la Diputación vienen dados porque distinguen tres delitos de tráfico de influencias distintos: uno por la contratación de David Sánchez, otro por el cambio de puesto de coordinador de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas y un tercero por la contratación de Luis Carrero como colaborador de David Sánchez.

Otros acusados

Para Luis Carrero, al que considera autor de tráfico de influencias en concurso medial a título de inductor, se piden entre un año y medio y dos años de prisión e inhabilitación de entre 9 y 10 años.

En el caso de los acusados Elisa Moriano, Cristina Núñez y Félix González, hasta un año de prisión para cada uno de ellos; y para Emilia Parejo, Francisco Martos, Ricardo Cabezas, Manuel Candalijas y Juana Cintas, un año y medio, tal como exige HazteOír.

Desde Vox, que no pide prisión para este grupo de cargos y exresponsables de diversas áreas de la Diputación, han propuesto inhabilitaciones que van de cinco a diez años.

Protesta de la defensa

Tras conocer esas nuevas peticiones, las defensas han alegado que las conclusiones de las acusaciones -a excepción de la de Manos Limpias- suponen una modificación de la calificación jurídica de los hechos que atenta contra el derecho a la tutela efectiva y supone una indefensión para sus representados.

Tras un receso para abordar esta cuestión, el tribunal ha rechazado la alegación de la defensa al considerar que no hay modificaciones de los hechos, aunque sí podrían darse valoraciones distintas en cuanto a los delitos. No obstante, ha indicado que las defensas pueden elevar sus consideraciones durante la presentación de las conclusiones definitivas, prevista para los días 8 y 9 de este mes.

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