Marta García Aller, sobre Miguel Ángel Gallardo: "Presentar como candidato a un imputado no tiene tirón electoral"

En Al Rojo Vivo, la periodista de 'El Confidencial' Marta García Aller ha analizado los resultados de las elecciones en Extremadura y ha desplazado el foco de la victoria agridulce de María Guardiola hacia el PSOE y su candidato.

"El PSOE y Gallardo tienen mucho que reflexionar. Creo que tienen mucha más autocrítica que hacerse a sí mismos que a Guardiola, que es la ganadora de las elecciones", señala.

Para la periodista, es el PSOE quien afronta el verdadero problema tras el resultado electoral. En ese sentido, subraya una primera conclusión clara: "Presentar como candidato a un imputado no termina de tener tirón electoral. Un imputado por prevaricación, por tráfico de influencias, aunque sea por el hermano del presidente, o tal vez precisamente por eso".

