Ahora

22D

El Gordo (79432) reparte en León y Madrid en un día de sorteo con premios hasta el final

tras la debacle del psoe

Marta García Aller, sobre Miguel Ángel Gallardo: "Presentar como candidato a un imputado no tiene tirón electoral"

Tras las elecciones en Extremadura, la periodista desplaza el foco de la victoria agridulce de María Guardiola y apunta al PSOE: "El PSOE y Gallardo tienen mucho que reflexionar. Tienen más autocrítica que hacerse a sí mismos que a Guardiola, que es la ganadora de las elecciones".

marta

En Al Rojo Vivo, la periodista de 'El Confidencial' Marta García Aller ha analizado los resultados de las elecciones en Extremadura y ha desplazado el foco de la victoria agridulce de María Guardiola hacia el PSOE y su candidato.

"El PSOE y Gallardo tienen mucho que reflexionar. Creo que tienen mucha más autocrítica que hacerse a sí mismos que a Guardiola, que es la ganadora de las elecciones", señala.

Para la periodista, es el PSOE quien afronta el verdadero problema tras el resultado electoral. En ese sentido, subraya una primera conclusión clara: "Presentar como candidato a un imputado no termina de tener tirón electoral. Un imputado por prevaricación, por tráfico de influencias, aunque sea por el hermano del presidente, o tal vez precisamente por eso".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Lotería de Navidad 2025, en directo | El Gordo (79432) sale en la cuarta tabla, la más afortunada de la mañana
  2. El PP asume que la abstención de Vox en Extremadura le saldrá cara
  3. Barómetro laSexta | El PP ganaría unas elecciones generales con el 33,5% de los votos y superaría al PSOE por seis puntos
  4. Sánchez anuncia a Milagros Tolón como nueva ministra de Educación y Deportes y a Elma Saiz como portavoz del Gobierno tras la salida de Alegría
  5. Estados Unidos intercepta el segundo petrolero en dos días frente a las costas de Venezuela
  6. Nieve y mucho frío en la mitad norte peninsular con avisos en cinco comunidades autónomas