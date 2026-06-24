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Caso Mediador

La Fiscalía pide ocho años de cárcel para el socialista Tito Berni por delito continuado de cohecho y organización criminal

El contexto La Fiscalía también pide 13 años de cárcel para el mediador, Marco Antonio Navarro Tacoronte, por cohecho, organización criminal, estafa, falsedad documental y tráfico de influencias.

El ex diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni' (c) y su abogado (i), a su llegada a declarar al Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, a 29 de junio de 2023, en Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canarias (España).
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La Fiscalía ha pedido ocho años de cárcel para el socialista Tito Berni por delito continuado de cohecho y organización criminal. Según un escrito de acusación de la Fiscalía en el caso Mediador al que ha tenido acceso laSexta, la Fiscalía también pide 13 años de cárcel para el mediador, Marco Antonio Navarro Tacoronte, por cohecho, organización criminal, estafa, falsedad documental y tráfico de influencias.

Para el sobrino del Tito Berni, Taishet Fuentes, la Fiscalía pide 11 años de cárcel por delito continuado de cohecho, organización criminal y estafa

El escrito de acusación de la Fiscalía sostiene que los acusados actuaron "guiados por el ánimo de obtener un ilícito beneficio económico", para lo cual idearon un plan criminal. En este plan, con una distribución de funciones claramente definidas, proponían a empresarios fundamentalmente del sector agrícola, ganadero y de las energías renovables, tanto a nivel nacional como autonómico y a cambio del pago de regalos, dádivas y comisiones, importantes negocios en el sector privado así como la celebración de contratos, percepción de subvenciones y otros ilícitos beneficios en el ámbito público, todo ello localizado geográficamente en el archipiélago canario".

¿En qué consiste la trama?

El 'caso Mediador' tiene a Antonio Navarro, conocido como el 'Mediador', en el centro, una trama con un elemento político, el exdiputado del PSOE Bernardo Fuentes, y otro elemento militar con el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa.

La investigación estudia si esta trama cobraba comisiones de empresarios ganaderos a cambio de subvenciones de los fondos europeos, garantizándoles no tener que sufrir inspecciones.

Además, se investiga el cobro de mordidas a empresas no canarias a cambio de facilidades para instalarse en las islas, donde existe la zona especial canaria en la que tienen ventajas fiscales.

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