La jueza del 'caso Mediador' propone juzgar al 'Tito Berni' por seis delitos

El ex diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni' (c) y su abogado (i), a su llegada a declarar al Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, a 29 de junio de 2023, en Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canarias (España).

El contexto El exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo negó su participación en el 'caso Mediador'. "No voy a clubs de alterne, no voy a comilonas y no consumo sustancias estupefacientes", dijo en 2023.

La jueza María Ángeles Lorenzo-Cáceres de la Plaza del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria propone juzgar a 23 personas, incluyendo al exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, por delitos de corrupción. La magistrada procesa a los acusados por nueve posibles delitos, entre ellos cohecho, tráfico de influencias, y estafa. Se investiga también al mediador Antonio Navarro Tacoronte y al exgeneral de la Guardia Civil Francisco Espinosa. En un segundo bloque, se investiga a otros funcionarios por presunta prevaricación y malversación. Finalmente, Navarro Tacoronte y otros cinco enfrentan cargos por blanqueo de capitales.

La jueza María Ángeles Lorenzo-Cáceres de la Plaza número 4 del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria propone juzgar a 23 personas por delitos de corrupción, entre ellos el exdiputado nacional del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni'.

En un auto emitido este jueves, la magistrada procesa a 23 personas por nueve posibles delitos: desde cohecho a tráfico de influencias y estafa. También ve indicios de delito contra el mediador, Antonio Navarro Tacoronte; el exdirector general Taishet Guentes y el exgeneral de la Guardia Civil Francisco Espinosa.

El auto, equivalente al procesamiento, la magistrada aprecia indicios para llevarlos a juicio por nueve delitos: cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, contra la administración pública, estafa, falsedad, contra la Hacienda Pública y blanqueo.

En un segundo bloque se investiga también al exviceconsejero de Sector Primario del Gobierno de Canarias Álvaro de la Bárcena, al exdirector general de Lucha Contra el Cambio Climático del Gobierno de Canaria, José Domingo Fernández, y otras cuatro personas más por presunta prevaricación, tráfico de influencias, contra la administración pública o malversación de caudales públicos.

En un tercer bloque e investiga a Navarro Tacoronte y otras cinco personas por blanqueo de capitales e igualmente hay otra persona investigada por un presunto delito contra la hacienda pública.

La primera pieza del 'caso Mediador' se juzgó hace semanas en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y el tribunal de jurado declaró culpables al general Espinosa, Navarro Tacoronte y el empresario Antonio Bautista culpables de un delito de cohecho vinculado a sobornos para conseguir contratos de placas solares.

En 2023, 'Tito Berni' negaba su participación en la trama. "No voy a clubs de alterne, no voy a comilonas y no consumo sustancias estupefacientes", aseguraba ese año.

¿En qué consiste la trama?

El 'caso Mediador' tiene a Antonio Navarro, conocido como el 'Mediador', en el centro, una trama con un elemento político, el exdiputado del PSOE Bernardo Fuentes, y otro elemento militar con el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa.

La investigación estudia si esta trama cobraba comisiones de empresarios ganaderos a cambio de subvenciones de los fondos europeos, garantizándoles no tener que sufrir inspecciones.

Además, se investiga el cobro de mordidas a empresas no canarias a cambio de facilidades para instalarse en las islas, donde existe la zona especial canaria en la que tienen ventajas fiscales.

