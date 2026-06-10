Los fiscales conservadores manifiestan su "profunda indignación" ante las "insuficientes" explicaciones de la Fiscalía sobre Leire Díez

¿Por qué es importante? En un comunicado, han señalado que la FGE "debe ofrecer una respuesta completa sobre cómo se produjo esta actuación, quién la autorizó, qué decisiones se adoptaron y por qué se apartaron de los cauces ordinarios".

La Asociación de Fiscales ha expresado su "profunda indignación" ante las "insuficientes" explicaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre las reuniones con Leire Díez, exmilitante socialista. Han solicitado a la Inspección Fiscal que investigue los hechos y determine responsabilidades, ya que consideran que las explicaciones actuales son insuficientes. Destacan que la reunión ocurrió en la sede de la FGE, fuera del horario ordinario y con altos responsables. La FGE reconoció reuniones con un letrado sobre posibles delitos, pero no se han iniciado diligencias. Exigen una respuesta completa y transparente sobre la actuación y decisiones tomadas.

La Asociación de Fiscales, conservadora y mayoritaria en la carrera, ha manifestado su "profunda indignación" ante las "insuficientes" explicaciones dadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) en relación con las reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez, según el comunicado al que ha tenido acceso laSexta.

"Nuestro deber es exigir explicaciones. Hasta ahora hemos optado por solicitar con discreción a la Inspección Fiscal que realizara las actuaciones oportunas para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, la determinación de las responsabilidades que procedieran. Lo hemos hecho por respeto a la institución. Pero precisamente porque somos fiscales, y porque nos debemos a la legalidad y a la sociedad, debemos afirmar que la explicación ofrecida por la Fiscalía General del Estado es insuficiente y deja sin respuesta cuestiones esenciales", señalan.

Tras esto, apuntan que "no se trata de una comparecencia ante cualquier fiscalía: la reunión tuvo lugar en la sede de la Fiscalía General del Estado, fuera del horario ordinario de atención al público y con una intervención directa de responsables de primer nivel de la institución".

"El vago comunicado difundido por la Fiscalía General del Estado reconoce la existencia de reuniones mantenidas con un letrado y afirma expresamente que en ellas éste 'informó de la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal, a juicio del letrado informante'", recuerdan.

Sin embargo, según agregan, "no consta la apertura de diligencias encaminadas a verificar tales informaciones ni la adopción de actuación alguna conforme a los cauces ordinarios previstos por la propia institución. En particular, no se explica la aplicación de los criterios establecidos en la Circular 2/2022 de la Fiscalía General del Estado sobre la actividad extraprocesal en la investigación penal, precisamente el instrumento llamado a regular la respuesta institucional ante comunicaciones de esta naturaleza".

El comunicado concluye resaltando que la FGE "debe ofrecer una respuesta completa sobre cómo se produjo esta actuación, quién la autorizó, qué decisiones se adoptaron y por qué se apartaron de los cauces ordinarios que deben regir el funcionamiento de la institución. La gravedad de los hechos exige transparencia. La defensa de la institución exige responsabilidad, y responsabilidades".

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