El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, respetará la decisión que tome la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, en la causa de Tsunami Democràtic y la posible investigación al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por terrorismo.

Así lo ha asegurado este jueves García Ortiz en una entrevista en el programa Hora 25, de la Cadena SER, al señalar que su "intención es respetar lo que diga la teniente fiscal del Tribunal Supremo". También ha precisado que "el fiscal general del Estado tiene absoluta competencia para tomar las últimas decisiones de la fiscalía".

El fiscal general del Estado ha destacado la profesionalidad e independencia de la teniente fiscal y se ha declarado respetuoso hacia todas las instancias fiscales involucradas en esta causa, tanto del Tribunal Supremo como de la Audiencia Nacional.

García Ortiz ha insistido en varios momentos durante la entrevista en no querer emitir "opiniones" ni hacer "hipótesis jurídicas" sobre este asunto, del que ha subrayado que él no ha participado de manera alguna hasta ahora. "Todo esto es un proceso en el que yo no he intervenido", ha dicho.

El fiscal general ha asegurado que no ha intercambiado criterios ni opiniones sobre el asunto en cuestión con Sánchez Conde ni tampoco lo hizo con el fiscal Álvaro Redondo, quien presentó esta semana su informe o exposición razonada a la Junta de fiscales del Tribunal Supremo, que finalmente acordó pedir que se investigue por terrorismo a Carles Puigdemont en la causa de Tsunami Democrátic García Ortiz negó rotundamente y calificó como "infundio" la acusación de que Redondo le mostrara dos informes con diferentes tesis antes de hacer su exposición ante la Junta de fiscales.

Redondo simplemente le informó protocolariamente de que iba a presentar el informe y su contenido en síntesis que expuso ante la Junta, aseguró el fiscal general.