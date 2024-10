Termina la reunión que ha convocado este jueves el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con la Junta de Fiscales para escuchar a los representantes del generalato de la Fiscalía. Los integrantes de la junta han transmitido su opinión sobre la decisión que tomó este miércoles de mantenerse en el puesto tras ser imputado por la presunta revelación de secretos de la que le acusa el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Una junta que ha durado cerca de media hora con una veintena de intervenciones, entre ellas la del fiscal general que ha sido muy firme con su decisión asegurando que lo que él hizo es proteger la institución.También ha defendido la publicación del comunicado que desmentía el bulo del novio de Isabel Díaz Ayuso. Aun así, ha habido menos intervenciones de las esperadas y muchos de los integrantes han preferido guardar silencio.

Tal y como han informado fuentes cercanas a laSexta, un total de ocho integrantes de la Junta de Fiscales han pedido la dimisión del fiscal general del Estado: Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena Antonio Narváez, Jaime Moreno, Elvira Tejada, José Javier Huete y Jose Miguel de la Rosa. Aunque estos dicen que no ha sido una exigencia sino una recomendación para García Ortiz.

Por otro lado, varios fiscales han apoyado la decisión que tomó García Ortiz, entre ellas la número dos de la carrera fiscal. En resumen, el fiscal ha obtenido el respaldo mayoritario de la junta de Fiscales. Hay que destacar que la cúpula está formado por un total de 35 fiscales, incluido el propio fiscal general, y que para la reunión de este jueves ha habido cuatro ausentes -que iban a apoyar la postura de García Ortiz-, de los cuales dos han intentado intervenir grabando un audio y no les han dejado por no estar presentes ni hacerlo en directo.

De hecho, las posturas contrarias al fiscal general son las de los fiscales del 'procés', es decir, lo que has pedido su dimisión. Durante el último año son los que más resistencia han opuesto y los que más han criticado la labor tanto de García Ortiz como de su antecesora, Dolores Delgado.

La Junta, que suele tratar cuestiones más técnicas, no se ha convocado a modo de plebiscito ni para lograr apoyos puesto que no se ha planteado en ningún momento una votación al uso, al contrario, es "meramente explicativa o informativa", según informan fuentes fiscales.

García Ortiz: "Yo sé lo que hice"

El fiscal general del Estado, Álvaro GarcíaOrtiz, ha considerado este miércoles que no está investigado ni imputado sino que el Tribunal Supremo es el único competente para establecer si ha filtrado o no unos correos y añadió: "Yo sé lo que hice y por lo tanto tengo muy claro que el resultado de la investigación sabiendo lo que hice y lo que no hice para mi solo puede ser uno".

Así lo ha manifestado GarcíaOrtiz en una entrevista en el programa de TVE, La Noche en 24 horas, en la que ha asegurado que él no ha filtrado correo alguno, "que una parte desvela parcialmente para dar una información falsa". GarcíaOrtiz ha sido entrevistado después de haber anunciado que continuará en su cargo tras ser imputado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos ante la difusión de información sobre el procedimiento por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

En la entrevista ha asumido que hizo una nota de prensa para desmentir un bulo y ha afirmado que la volvería a hacer, "aunque no de la misma manera". También ha justificado la decisión alegando que fue necesaria por la publicación de una información que no era cierta y que involucraba a dos fiscales y comprometía la labor de la fiscalía y era imprescindible una respuesta institucional".

"Yo no era el único poseedor de esos correos", ha destacado el Fiscal General del Estado, que ha añadido que también eran conocidos por el entorno del investigado y de su abogado. Preguntado por periodistas si la causa se abre por los diferentes choques que ha mantenido la Fiscalía General del Estado con el Tribunal Supremo, ha expresado: "Creo que no, creo en las instituciones. El papel autónomo de la fiscalía respecto al Tribunal Supremo o a cualquier juez o magistrado de este país".