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los derechos humanos en el centro de la respuesta

Mónica García pide "analizar las responsabilidades de Marruecos" en la crisis migratoria de Ceuta: "Se ha utilizado cruelmente la desesperación humana"

Los detalles La ministra de Sanidad defiende que la prioridad ante la emergencia es atender a las personas afectadas y reivindica la actuación coordinada de las administraciones, mientras reconoce una mayor presión sobre los servicios de Urgencias.

La ministra de Sanidad, Mónica García. La ministra de Sanidad, Mónica García. laSexta

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha apuntado a la posible responsabilidad de Marruecos en la crisis migratoria de Ceuta y ha defendido la necesidad de investigar el papel del país vecino una vez se esclarezcan las circunstancias que han provocado una situación que ha calificado de "crisis humanitaria absolutamente excepcional". Al mismo tiempo, ha rechazado que el sistema sanitario ceutí se encuentre colapsado, aunque ha admitido que los servicios de Urgencias afrontan una mayor presión.

En una entrevista en 'La Hora de La 1', García ha evitado anticipar conclusiones sobre las causas de la crisis y ha señalado que corresponde al ministro de Asuntos Exteriores pronunciarse sobre las relaciones con Marruecos. No obstante, ha considerado necesario determinar qué responsabilidad pudo tener el país vecino.

"Yo no tengo la información como para dar ahora un juicio de valor", ha afirmado la ministra, antes de subrayar que "tendremos que investigar cuáles son las responsabilidades de Marruecos".

García ha puesto el foco en la gravedad de una emergencia que, según ha recordado, ha dejado 141 personas fallecidas. La ministra ha denunciado además que "se ha utilizado cruelmente la desesperación humana" de quienes intentaban alcanzar territorio español y ha insistido en que la prioridad debe ser atender la dimensión humanitaria de la situación.

Ante las críticas de ciudadanos de Ceuta que aseguran haberse sentido abandonados por el Gobierno, la titular de Sanidad ha defendido la actuación del Ejecutivo y ha asegurado que estuvo presente "desde el minuto uno". "No ha habido abandono en ningún momento y sí un intento de solucionar una situación muy compleja", ha afirmado.

García ha destacado asimismo la coordinación mantenida con el Gobierno de Ceuta y ha defendido la respuesta conjunta de las distintas administraciones ante la emergencia.

La ministra ha reivindicado que la actuación de las instituciones ha situado los derechos humanos en el centro de la respuesta. "Hemos puesto por delante de todo los derechos humanos", ha señalado.

Por último, ha puesto en valor el trabajo de los servidores públicos, del sistema sanitario y de todas las personas que han atendido tanto a los migrantes como a la población ceutí. En este sentido, ha reconocido que los ciudadanos de la ciudad autónoma pueden sentirse asustados ante una situación que ha alterado de forma brusca su vida cotidiana.

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