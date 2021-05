Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), como el ibuprofeno, no aumentan el riesgo de muerte ni agravan el estado de los pacientes con COVID-19, según constata un amplio estudio publicado este viernes por 'The Lancet'. Los autores de la investigación, desarrollada entre más de 72.000 personas hospitalizadas en Reino Unido, recomiendan, en consecuencia, que se sigan prescribiendo estos medicamentos "de la misma manera que se hacía antes de la pandemia".