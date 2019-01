Fernández Vara: "Renfe no se puede ofender porque les llamen inútiles, porque lo son"

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, también ha lanzado una advertencia a Renfe: "Si Renfe no puede asegurar que el tren pueda salir, que lo diga ya para que la gente pueda hacer su vida".

Fernández Vara ha sido muy claro en su reivindicación y ha pedido sinceridad: "Seamos sinceros, mirémonos a la cara, si no podemos garantizar la seguridad de las personas, que Renfe los traslade en autobús pero no los someta a esa indignidad, que alguien se quede tirado de noche sin calefacción. Eso no puede ser".

Además ha rechazado las disculpas de Refe: "Se las podían ahorrar, nos hacen más daño. Con disculpas no se soluciona una situación tan caótica". "Hay que coger el toro por los cuernos y definir las prioridades en este país. Tenemos que ser iguales en las obligaciones pero también en los derechos. Hacemos un verdadero esfuerzo fiscal y tienen que tomarse en serio las necesidades que tenemos, no puede ser que haya comunidades con trenes el siglo XXI y Extremadura, con trenes del siglo XIX", ha señalado.