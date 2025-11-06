Feijóo tira de ironía tras el bloqueo de Junts a Sánchez: "¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?"

El contexto En sus redes sociales, el líder del PP ha recogido la noticia del bloqueo de Junts a las leyes del Gobierno. Nogueras ha dejado claro que la formación catalana no votará a favor de las 21 leyes que aún están acabando su tramitación.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ironizó este jueves tras el anuncio de Junts de registrar enmiendas a la totalidad a todas las leyes que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene registradas. Y lo hizo con una pregunta: "¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?".

Así se pronunció Feijóo en una publicación en su perfil de X, en la que volvió a poner en cuestión esa estabilidad que viene defendiendo el jefe del Ejecutivo, quien incluso asegura que conseguirá sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.

Lo hizo nada más conocerse la nueva amenaza de la formación posconvergente que, en boca de su portavoz en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, anunció que no votará a favor de las 21 leyes que aún están acabando su tramitación, haciendo hincapié en que Sánchez "no podrá aprobar" las cuentas, el techo de gasto, la 'ley Bolaños' o la 'ley Begoña', entre otras.

Ante esto, el líder de los populares dudó de esa estabilidad preguntándose sobre "eso del Gobierno más estable de Europa", mostrando una información en la que se anunciaba esa nueva amenaza de Junts. Así, recordaba las numerosas ocasiones en las que Sánchez presumió de que su Ejecutivo es el "más estable" y "eficaz", asegurando incluso que la estabilidad no viene asegurada por una mayoría absoluta.

Carmen Fúnez pide elecciones "cuanto antes"

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha afirmado este jueves que "la legislatura está finalizada" y que lo que España necesita "es devolver la voz a los ciudadanos y convocar cuanto antes elecciones generales".

Fúnez ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas antes del acto de inauguración del XXX Congreso de la Unión Europea de Mayores (ESU), que se celebra en Ciudad Real.

Para Fúnez, con esta decisión "Junts demuestra que quiere romper una legislatura que ya nació mal, porque permitió a un perdedor, a quien no había ganado las elecciones, llegar a La Moncloa". "España vive un momento en el que no hay Presupuestos Generales del Estado previstos, y sin presupuestos no se puede gobernar. Los españoles no esperan enmiendas a la totalidad, sino la finalización ya de esta legislatura", ha subrayado Fúnez, quien ha calificado el actual mandato como "una legislatura errónea y fallida".

A su juicio, la posición de Junts no cambia el escenario político, ya que "este país va a ser absolutamente ingobernable con las mayorías que se reflejan en el Congreso de los Diputados". Además, ha advertido de que "presentar enmiendas a la totalidad no borra los casos de corrupción ni los juicios abiertos", en referencia a las investigaciones judiciales que afectan al PSOE.

"El número dos del PSOE está en prisión y otro alto cargo a punto de ser juzgado. Es un Gobierno acorralado por la corrupción", ha afirmado. Por ello, la vicesecretaria del PP ha insistido en que el Ejecutivo "no tiene ya capacidad de gestión ni de gobierno" y ha concluido señalando que "lo que los españoles esperan es un cambio, hablar en las urnas y decidir un nuevo Gobierno".

