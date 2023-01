El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que su partido apoyará de forma "inmediata" la reforma de la ley del 'solo sí es sí'. Feijóo se cuela así en la nueva polémica que divide al gobierno de coalición. "Incluso una vez que se modifique o rectifique, todo aquello con anterioridad a la entrada en vigor a esa rectificación ya no podemos subsanarlo. Pero ante un error de esta magnitud no caben más discusiones ni negociaciones. Lo único que cabe es una modificación inmediata para reparar la dignidad de las víctimas modificando la ley del 'solo sí es sí'".

"Si Sánchez no encuentra para eso a su socio de Gobierno, encontrará a la alternativa que representamos", ha apuntado Feijóo, que se ha expresado de forma clara ante esta cuestión: "Le garantizo (a Sánchez) el rigor que no tiene en su Consejo de Ministros, el sentido de Estado que no tiene en sus apoyos parlamentarios, y la sensibilidad que no ha demostrado con las mujeres españolas víctimas de violencia de género en los últimos meses. Por tanto, le garantizo el apoyo a la modificación de la ley del 'solo sí es sí' de forma inmediata, tenga o no votos en su Consejo de Ministros o en el Congreso de los Diputados".

El principal líder en la oposición reaccionaba así a la confirmación esta misma mañana de que el Gobierno prepara la modificación de la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como ley del 'solo sí es sí'. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado una modificación en la que se mantendrá "el consentimiento en el centro", dado que es "la clave de la ley" y será también "la clave de la reforma". No obstante, Bolaños ha insistido en que esta es "una ley positiva", dado que "ahora hay comportamientos delictivos que ahora tienen reproche y antes no".

Aunque ha reconocido que "ha habido efectos indeseados y que hay preocupación social. Por eso, vamos a modificar la ley para paliarlos. Es una reforma legal que no sencilla". En este sentido, Bolaños ha indicado que "ya hay propuesta del Ministerio de Justicia", y que "en ese sentido debe trabajar todo el Gobierno". La propuesta del departamento de Justicia pasaría, en líneas generales, por recuperar las penas del Código Penal anterior a la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí', como fórmula para frenar la revisión de penas a la baja en los casos más graves.

Aun así, según han trasladado a la agencia EFE fuentes de Justicia, no hay por el momento ningún documento sobre la mesa que se pueda analizar en el seno del Gobierno de coalición.

Antes de conocerse el anuncio de Bolaños, desde Unidas Podemos ya se afirmaba que el PSOE estaba sufriendo presiones para volver al modelo anterior. Una valoración que cobraba vida con el duro mensaje publicado en Twitter por el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique: "El modelo anterior, al que quiere volver Justicia (PSOE) y también el PP, es el que preguntaba a las víctimas: '¿Cerraste fuerte las piernas? ¿Cuánto habías bebido? ¿Te jugaste la vida pegándole puñetazos?' Es tachar el consentimiento, tachar el 'solo sí es sí'".

La propuesta de Unidas Podemos es implementar un decálogo de medidas imprescindibles "para frenar cualquier intento de la derecha para volver al modelo anterior, basado en la violencia y la intimidación, y que exigía a las mujeres pasar por un calvario probatorio para poder demostrar las violencias sexuales ejercidas contra ellas".

1. Doblar los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer ampliando sus competencias a los delitos contra la libertad sexual; 2. Refuerzo de la Fiscalía De violencia sobre la mujer y ampliación de sus competencias a las violencias sexuales; 3. Garantizar la asistencia jurídica gratuita a las victimas; 4. Inclusión de las víctimas de violencia sexual en el Servicio de ATENPRO desde 2023 e incremento del número de dispositivos; 5. Refuerzo de las unidades de valoración forense integral; 6. Formación especializada en violencia contra las mujeres a todo el personal de la Administración de Justicia e Interior, así como Educación y Sanidad; 7. Implementación de las ayudas a víctimas de violencias sexuales; 8. Creación del servicio de atención psicológica y psiquiátrica especializada en violencia sexual en el Sistema Nacional de Salud para la completa recuperación de las víctimas a largo plazo; 9. Incremento del número de agentes que el Ministerio del Interior dedicado de forma exclusiva a la protección de las mujeres que sufren violencia, ampliando las competencias de las unidades especializadas a los delitos contra la libertad sexual; 10. Implementación de puntos violeta en todas las dependencias e instalaciones públicas que refuercen los servicios de atención e información a todas las víctimas.