Feijóo recupera su coctelera: tacha a Sánchez de ser "el Orbán del sur" y mezcla el caso Begoña Gómez con Hungría

Los detalles El líder del PP ha sacado de nuevo su coctelera. Esta vez para mezclar el caso Begoña Gómez con Hungría. "Ni en Hungría ni en ningún país de la UE está la mujer del primer ministro cuatro veces imputada y procesada por delitos graves de corrupción sin que el primer ministro dimita", ha asegurado.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que "ni en Hungría ni en ningún país de la UE está la mujer del primer ministro cuatro veces imputada y procesada por delitos graves de corrupción sin que el primer ministro dimita". "No es admisible", ha añadido Feijóo sobre el procesamiento del juez Peinado a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez.

Así lo ha asegurado el líder del PP este martes en la reunión de los grupos parlamentarios del PP en el Congreso y en el Senado, donde ha vuelto a sacar su coctelera y ha mezclado el caso Begoña Gómez con Hungría. "Al Gobierno de Sánchez le ha durado la euforia por la separación de poderes en Hungría lo que la justicia ha tardado en procesar a su esposa. Ni en Hungría ni en ningún lugar es aceptable que también su hermano o los dos números dos estén pendientes de juicio", ha señalado.

Y es que Feijóo no solo ha comparado a España con Hungría, sino que ha equiparado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el expresidente de Hungría, Viktor Orban. Es más, Feijóo se ha referido a Sánchez como "Orbán del sur".

De hecho, el 'popular' ha comenzado la reunión celebrando la victoria de Péter Magyar en Hungría. "Es muy satisfactorio ver al PSOE y el resto de la izquierda radical alegrándose de la victoria del EPP en Hungría y ellos con cero diputados. No se puede pedir más para empezar la semana", ha dicho.

"El resultado de Hungría es mucho más que una victoria de una ideología, es la derrota de una forma de entender la política. La gente no está cansada solo de la izquierda o la derecha, de lo que la gente está harta es de la tensión permanente. Nuestro deber es trabajar en la recta final de la legislatura conscientes de que es lo que pide la mayoría de los española", ha señalado Feijóo.

De esta manera, el 'popular' ha asegurado que lo que piden los ciudadanos es "liberar a Europa del Orbán del Sur y liberar a España del Orban del Sur". "Y lo vamos a hacer", ha añadido Feijóo, quien ha mezclado la derrota ultra en Hungría con una hipotética caída de Sánchez.