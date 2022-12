Alberto Núñez Feijóo ha respondido tan solo unos minutos después de que Pedro Sánchez anunciara, en una declaración institucional de carácter extraordinario, que adoptará "las medidas precisas" para poner fin "al injustificable bloqueo del Constitucional". El líder del PP y de la oposición ha planteado al presidente del Gobierno "una salida que resolvería esta crisis: que renuncie a reformar el Código Penal a toda prisa, sin los informes correspondientes. Y que lo haga cumpliendo lo que prometió: tipificando el referéndum ilegal y manteniendo el delito de sedición y las penas por malversación".

Así se ha expresado Feijóo tras darse un choque institucional sin precedentes en las últimas horas, después de que el Constitucional admitiera a trámite un recurso del Partido Popular que permitía paralizar las reformas impulsadas por el Gobierno en el Código Penal que tenían por objetivo renovar el propio Tribunal. Una situación de crisis de la que el máximo representante de los populares en España ha seguido culpando a Sánchez: "No estoy dispuesto a que los líos en los que sánchez se mete sean eternamente los líos de todos los españoles. Los ciudadanos no quieren bronca, sino soluciones".

"De no ser así, la otra salida es la celebración de elecciones", ha asegurado Feijóo, que ha añadido: "Negar esta posibilidad sería la prueba de que se quiere avanzar en una agenda que no esta validada en las urnas. Porque Sánchez ha trasladado en su intervención un mensaje subliminal que no ha querido concretar: que hará todo lo posible para ontentar lo necesario a los indepedentistas y controlar desde el Gobierno la justicia. Yo haré todo lo posible para lo contrario".

Las críticas contra el Gobierno también se han venido sucediendo desde el resto de formaciones conservadoras. Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, ha vuelto a asegurar este martes que Sánchez "quiere controlar por la puerta de atrás al Constitucional para seguir en Moncloa a cambio de lo que sea". En este sentido, ha aseverado que el líder del Ejecutivo "no tiene límites", y que "quiere perpetuarse en el poder". También ha señalado la máxima dirigente del partido naranja que a Sánchez "no le preocupa que haya magistrados con el mandato caducado, solo le importa que no son marionetas de lo que quiere".

"Sánchez tiene un plan y no tiene límites, y cualquiera que se interponga en su camino va a sufrir un ataque despiadado", ha insistido Arrimadas, que ha destacado que en Ciudadanos no van a "renunciar a reformar el sistema de elección para que los políticos tengan menos capacidad de designarlos". "Dejen de meter las manos en la justicia. ¿Cómo se puede ser tan irresponsable, tan ambicioso; tener tan pocos escrúpulos?", se ha preguntado de forma retórica para zanjar su intervención.

Más duro incluso se ha expresado la extrema derecha sobre esta cuestión. "Queremos advertir de que el golpe no se ha detenido. La decisión del Constitucional no es más que un retraso del plan de Sánchez, que es el ataque más grave a la Constitución", ha cargado el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien ha afirmado que el presidente del Gobierno "está pactando la impunidad de los delitos de los criminales que ya han anunciado que lo volverán a hacer", en referencia a los independentistas catalanes.

Abascal ha llegado incluso a comparar a Sánchez con la mafia: "Al Capone fue condenado por fraude fiscal. No debemos desviar la atención del verdadero golpe que quiere llevar Sánchez a cabo". "El viernes vamos a presentar ante el Supremo una querella contra Sánchez y contra todos los que han intervenido en este gran concierto delictivo", ha anunciado el líder de la extrema derecha, que por otro lado ha apuntado que siguen "trabajando en la moción de censura", cerrando su intervención de la siguiente forma: "Los golpes postmodernos son muy diferentes a los del siglo XIX. Ahora se hacen de manera escalonada y retorcida a lo largo de meses".