Feijóo niega "el giro a la derecha del PP" y defiende que "el marianismo no ha muerto porque gran parte de él apoyó a Casado"

El Partido Popular arranca una nueva etapa con la llegada a la presidencia de Pablo Casado que resultó vencedor frente a Soraya Sáenz de Santamaría en el proceso de primarias. Sobre este ciclo ha hablado el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en Onda Cero.

"La moción de censura fue muy traumática al ver entrar en la Moncloa al secretario general con peor resultado de la historia del PSOE. El PP estaba en funciones, pero hemos vuelto", ha dicho.

El presidente gallego ha afirmado que "el PP sale de las primarias y sigue siendo una formación de centro reformista" y ha negado que haya sufrido "un giro a la derecha". En este sentido, ha destacado que "el marianismo no ha muerto porque gran parte del marianismo ha apoyado a Casado".

Sobre Casado también ha subrayado que "sabe escuchar y sabe qué necesita el Partido Popular".

Preguntado por Carlos Alsina sobre su neutralidad en las primarias de su formación, Feijóo ha insistido en que seguirá siendo neutral: "No me he pronunciado y pretendo seguir siendo el presidente de todos los populares gallegos".

Feijóo también ha desvelado que Rajoy no le llamó para pedirle que se presentara a liderar el PP y que no sabe si su decisión hubiera cambiado si se lo hubiera pedido: "Sí le puedo decir que a él no le hubiera desagradado que me presentara".