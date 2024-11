El presidente valenciano, Carlos Mazón, asume errores por primera vez desde que el 29 de octubre la DANA golpeo la Comunidad Valenciana. Pero son errores compartidos, y deja entrever que remodelará su Gobierno.

"Va a tener que llegar un momento (...) en el que todas las administraciones revisemos nuestra actuación. Hay que asumir que se pueden haber cometido errores", ha confesado hoy en una visita a Torrent. "Estamos trabajando para adecuar toda la estructura del gobierno de la Generalitat valenciana a la labores de reconstrucción", ha añadido.

Ante posibles responsabilidades penales, Mazón recalca que él no es miembro del CECOPI. "Estuvo válidamente constituido por quienes estaban. El president de la Generalitat no es miembro de CECOPI, y allí estaban todas las instituciones", ha intentado descargar Mazón su responsabilidad tras las críticas por haber estado incomunicado y haber llegado dos horas tarde a la vital reunión de emergencias.

Mazón insiste en señalar al Gobierno central por la gestión de la DANA. Denuncia que lleva tres días pidiendo camiones desatascadores y que "no llegan". Palabras que desmiente la propia delegada del Gobierno en Valencia. Dice que actuaron en 1 hora. "Se mandan de forma inmediata. Si se detectan que faltan, yo le recomiendo al president que trabaje de la manera más adecuada, que igual solo con el tuit no es lo más efectivo", ha respondido Pilar Bernabé visiblemente enfadada.

El presidente valenciano asegura sentirse apoyado por el PP, aunque la realidad es que en el PP el respaldo público no es claro. Ante las preguntas de los periodistas, el portavoz del PP, Borja Sémper, se ha limitado a decir después de dos semanas de silencio que "el jueves el señor Mazón va a comparecer". Lo cierto es que algunos creen que no es el momento de exigir su salida. Mismo discurso que otros presidentes autonómicos del PP. El de Andalucía Juanma Moreno, repetía hoy el mismo mantra: "creo que no es el momento de pedir dimisiones".

Aunque más tarde, hay quien no lo descarta. El presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, reconocía en 'El món a RAC1' que "Valencia no se puede permitir en estos momentos dos meses de campaña electoral. Después ya veríamos".