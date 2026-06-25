Feijóo exige la dimisión de Sánchez tras el mandato "sin precedentes" del Congreso y advierte: "Cualquier demócrata tiene que seguir el designio de la Cámara"

Los detalles El pleno del Congreso ha aprobado este jueves, con el apoyo de Junts y Vox, una moción presentada por el PP. En ella se instaba al presidente del Gobierno a someterse a una cuestión de confianza y a asumir con su dimisión las responsabilidades por los casos de corrupción en su entorno.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido nuevamente la dimisión de Pedro Sánchez, afirmando que el presidente no puede ignorar el mandato del Congreso, donde la mayoría de los diputados ha pedido su dimisión. Feijóo advierte que, si Sánchez no deja la presidencia, se convertiría en un líder que desafía al Parlamento. Esta petición surge tras la aprobación de una moción del PP, apoyada por Junts y Vox, instando a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. Aunque Feijóo descarta por ahora una moción de censura, critica la actitud del PSOE tras la votación, señalando un deterioro democrático.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De hecho, este jueves, asegurando que no puede desoír el mensaje mandado por el Congreso, un mandato "sin precedentes", porque la mayoría de los diputados han pedido que presente su dimisión. Es más, ha asegurado que, de no dejar la presidencia, Sánchez se convertiría en un jefe del Ejecutivo que se mantiene en el poder en contra del Parlamento. "Cualquier demócrata tiene que seguir el designio de la Cámara", ha criticado.

Porque, este jueves, el pleno del Congreso ha aprobado, con el apoyo de Junts y Vox, una moción presentada por el PP. En ella se instaba al presidente del Gobierno a someterse a una cuestión de confianza y a asumir con su dimisión las responsabilidades por los casos de corrupción en su entorno.

"Estamos ante una decisión muy seria después de un debate sobre la corrupción que asedia personalmente al presidente, también a su Gobierno y a su partido", ha advertido Feijóo. Eso sí, le ha pedido a Sánchez que dé un paso hacia delante, mientras él sigue huyendo de los que le señalan y le piden que asuma la responsabilidad de presentar una moción de censura. Feijóo sabe que no le dan los números.

El jefe de la oposición y de los populares ha recalcado que cualquier demócrata y primer ministro europeo tiene que seguir el designio de su Parlamento y que, si Sánchez no lo sigue, se sentará un precedente en la democracia española y europea.

Sin atisvos de moción de censura

Las cosas cambian y mucho cuando se trata de dar uno mismo el paso. Esto es lo que se le puede aplicar a Alberto Núñez Feijóo, que este jueves, tras pedir la dimisión de Pedro Sánchez, no ha dudado en asegurar que todavía no es el momento para la moción de censura.

Preguntado por si la votación acerca a Junts y PP en una hipotética moción de censura de los populares, Feijóo ha llamado a Junts a seguir manteniendo "la coherencia de esta votación". Él hará lo que vea "en el momento que considere oportuno, no antes ni después". Hará lo que sea bueno para los intereses de los españoles y no para los intereses del presidente del Gobierno.

Feijóo ha dicho que habrá que esperar a ver "qué es lo que da de sí" esta aprobación de una moción que él se ha tomado "muy en serio", tras una votación "determinante", que va a pasar a la historia del parlamentarismo español. Las risas de Sánchez y los socialistas.

El líder del PP ha criticado que, tras la votación, los diputados del PSOE hayan aplaudido, algo que muestra el "nivel de deterioro" de la democracia española y de instituciones como el Congreso y también la "indisciplina" del poder ejecutivo hacia el poder legislativo. Feijóo ha dicho que Sánchez se ha reído de la cámara, de la Constitución y ha empezado a "aplaudirse" con "una enorme soberbia".

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