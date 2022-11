El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente contra la Ley de Memoria Democrática durante su gira en Argentina. Considera que es "ideológica" y "reabre rencores de la Guerra Civil". "Hace 80 años nuestros abuelos y bisabuelos se pelearon y no tiene sentido vivir de los réditos de lo que hicieron", ha dicho ante los medios argentinos.

Así, Feijóo ha censurado que se politice la nacionalidad y se ha comprometido a "desvincular la nacionalidad de la ideología y de los acontecimientos lamentables que vivió España con la Guerra Civil y la dictadura". "Eso lo hemos superado. No intentemos utilizar a nuestros nietos para dividir España. La nacionalidad no puede depender del plazo en el que tu antecesor estuvo fuera de España. No tiene ningún sentido", ha defendido.

Habla así de su apuesta por una ley "fuera de rencores" que "no mezcle la Guerra Civil con la nacionalidad de los ciudadanos españoles". Según sus palabras, eso es lo que "impulsa la ley de Bildu conocida como ley de Memoria Democrática" o también llamada Ley de Nietos en Argentina.

Lo cierto es que tras sus palabras las críticas no se han hecho esperar. El socialista José Luis Ábalos le ha afeado sus "nociones de historia" sobre la Guerra Civil. "Los 40 años de represión, miseria, torturas, asesinatos, humillaciones, falta de justicia y libertad… ¿Fueron la resaca del que ganó 'la pelea'? ¿Hitler también se peleó con los judíos?", ha cuestionado Ábalos.

También el líder de Más País, Íñigo Errejón, le ha respondido en Twitter: "No, hace 80 años hubo un golpe de Estado que, frenado por los trabajadores, se convirtió en una Guerra Civil. Ganó el bando que tenía el apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista. Siguió un genocidio y una dictadura criminal de 40 años. Un demócrata debería tenerlo claro", ha matizado.

En cambio, también ha habido quien ha aprobado las palabras de Feijóo, su compañera de partido Isabel Díaz Ayuso. En declaraciones a preguntas de los periodistas, Ayuso ha defendido que "la Guerra Civil es un problema del pasado" y que ahora toca "mirar al futuro". "Lo que ocurrió hace 80 años es algo que hemos aprendido los españoles y los hemos vivido. Hoy los españoles no pueden llegar a fin de mes. Eso es lo que el presidente [refiriéndose a Feijóo ] quiere decir".